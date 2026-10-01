צה"ל חיסל מפקד בחמאס: "פעל לשיקום יכולות הארגון"

צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי חיסל בתקיפה אווירית בעיר עזה את עמאר מחמוד חומד שראפי, ששימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

התקיפה בוצעה אתמול (רביעי), לאחר שלפי צה"ל שראפי המשיך בתקופה האחרונה לקדם פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל.

בצבא ציינו כי לצד פעילותו המבצעית, שראפי היה מעורב גם במאמצים לשקם את יכולותיו של חמאס ברצועת עזה.

בצה"ל טוענים כי פעילות זו בוצעה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש, וכי ההחלטה לתקוף אותו התקבלה במטרה להסיר את האיום שנשקף ממנו.

לפי הודעת דובר צה"ל, לקראת התקיפה ננקטו מספר צעדים שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון לפגיעה באזרחים. בין היתר נעשה שימוש בחימוש מדויק ובתצפיות מהאוויר.

החיסול מגיע במסגרת המשך פעילות צה"ל נגד פעילי חמאס שלפי מערכת הביטחון עוסקים בקידום מתווי טרור ובניסיונות לבנות מחדש את יכולות הארגון במהלך הפסקת האש.

כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצה"ל הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול נגד איומים מיידיים הנשקפים לכוחות ולאזרחי ישראל