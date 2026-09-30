בריטניה חושפת קשר בין איראן לניסיון הפיגוע האווירי

תמונות העצורים ( צילום: ביטחון הפנים הבריטי )

ראש ממשלת השמאל בבריטניה, אנדי ברנהאם, חשף לפני זמן קצר פרטים חדשים על ניסיון הפיגוע הדרמטי נגד בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה. על פי ראש הממשלה התקדמות החקירה מצביעה באופן בולט לאחריות וקשר למשטר האיראני.

לפני ימים בודדים חולייה של חמישה מפגעים, ניסתה על פי החשד לחדור אל בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה. בסיס המשמש כחלק מזרוע אסטרטגית של חיל האוויר האמריקאי ובו מוצבים מפציצים אמריקאים על קוליים מסוג B-1.

מפציץ B1 ( צילום: חיל האוויר האמריקאי (U.S. Air Force). )