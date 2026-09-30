ראש ממשלת השמאל בבריטניה, אנדי ברנהאם, חשף לפני זמן קצר פרטים חדשים על ניסיון הפיגוע הדרמטי נגד בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה. על פי ראש הממשלה התקדמות החקירה מצביעה באופן בולט לאחריות וקשר למשטר האיראני.
לפני ימים בודדים חולייה של חמישה מפגעים, ניסתה על פי החשד לחדור אל בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה. בסיס המשמש כחלק מזרוע אסטרטגית של חיל האוויר האמריקאי ובו מוצבים מפציצים אמריקאים על קוליים מסוג B-1.
בעקבות תושיית אזרחים ששהו בסביבה וראו את תנועתם החשודה של המפגעים ברכבים מסחריים, אשר מאוחר יותר התגלה שהועמסו בחומרי נפץ, ודיווחו במהרה למשטרה והביאו לעצירתם וסיכול ניסיון הפיגוע החריג.
כעת על פי ראש הממשלה הבריטי "קיימות אינדיקציות בולטות כי איראן לקחה חלק במעשה" כך לדבריו של ברנהאם. ההתפתחות בחקירה הגיעה לאחר שבית המשפט כבר שחרר את העצורים בערבות, החלטה שספגה ביקורת רבה בארה"ב.
הראיות הקושרות את איראן למעשה מתוארות על ידי סביבת ראש הממשלה כ"רחבות ועמוקות".