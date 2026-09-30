סרוגים
חדשות בעולם

בריטניה חושפת קשר בין איראן לניסיון הפיגוע האווירי

ראש ממשלת בריטניה מסר לפני זמן קצר פרטים חדשים בקשר לחקירת ניסיון הפיגוע על בסיס חיל האוויר פיירפורד בו מוצבים מפציצים אמריקאים, והפנה אצבע מאשימה כלפי איראן 

תגובות
עקבו אחרינו ב -
תמונות העצורים (צילום: ביטחון הפנים הבריטי)

ראש ממשלת השמאל בבריטניה, אנדי ברנהאם, חשף לפני זמן קצר פרטים חדשים על ניסיון הפיגוע הדרמטי נגד בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה. על פי ראש הממשלה התקדמות החקירה מצביעה באופן בולט לאחריות וקשר למשטר האיראני.

לפני ימים בודדים חולייה של חמישה מפגעים, ניסתה על פי החשד לחדור אל בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה. בסיס המשמש כחלק מזרוע אסטרטגית של חיל האוויר האמריקאי ובו מוצבים מפציצים אמריקאים על קוליים מסוג B-1.

מפציץ B1 (צילום: חיל האוויר האמריקאי (U.S. Air Force).)

בעקבות תושיית אזרחים ששהו בסביבה וראו את תנועתם החשודה של המפגעים ברכבים מסחריים, אשר מאוחר יותר התגלה שהועמסו בחומרי נפץ, ודיווחו במהרה למשטרה והביאו לעצירתם וסיכול ניסיון הפיגוע החריג.

כעת על פי ראש הממשלה הבריטי "קיימות אינדיקציות בולטות כי איראן לקחה חלק במעשה" כך לדבריו של ברנהאם. ההתפתחות בחקירה הגיעה לאחר שבית המשפט כבר שחרר את העצורים בערבות, החלטה שספגה ביקורת רבה בארה"ב.

הראיות הקושרות את איראן למעשה מתוארות על ידי סביבת ראש הממשלה כ"רחבות ועמוקות".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו