כבוד למגזר: בוגרת אולפנת אמנה תייצג את ישראל באו"ם

קורל דין ( צילום: ללא )

קורל דין, בת 24, תושבת אפרת שבגוש עציון ובוגרת אולפנת אמנה, תחל בעוד יומיים את תפקידה כנציגת דור העתיד של ישראל באו"ם, במסגרת תפקידה תפעל במשך השנתיים הקרובות במטה האו"ם.

דין גדלה בתל מונד, למדה באולפנת אמנה בכפר סבא, ולאחר לימודיה ביצעה שירות לאומי במשך שנתיים בלשכת העיתונות הממשלתית. בהמשך למדה גמרא ב"מתן" - מכון תורני לנשים בירושלים. כיום דין היא סטודנטית למשפטים, כלכלה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ובמקביל מנחה בארגון "תשתית" לעידוד וחיזוק השירות הציבורי בישראל. הדור הבא באו"ם בשנת 2026 נבחרה דין לכהן כנציגת דור העתיד של ישראל באו"ם. בכנס לקראת כניסתה לתפקיד סיפרה על פעילות שהובילה במהלך המלחמה, כאשר הקימה מביתה מיזם לתיעוד סיפורי חייהם של הנופלים, במסגרתו עבדה עם יותר ממאה מתנדבים. "ראיתי אנשים שבתוך הכאב מצאו כוחות לקחת אחריות ולעשות למען אחרים" סיפרה. "הדור שלנו למד לקחת אחריות מוקדם מדי. ואני מאמינה שיש בכוחות האלה גם יכולת לבנות לנו עתיד שאנחנו רוצים לחיות בו".

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על התפקיד החדש אמרה: "בחודש הקרוב אכנס לתפקיד נציגת דור העתיד של ישראל באו"ם. אני רוצה שהאנשים שאפגוש שם יכירו את היכולות ואת השאיפות שיש כאן. אני רוצה ליצור קשרים שיאפשרו לנו לעבוד יחד, ושימשיכו לצמוח גם אחרי שהכהונה שלי תסתיים".

לדבריה, "חלק מהערך של להגיע למקום שיש בו השפעה הוא היכולת לעזור לעוד אנשים להגיע אליו. כל צעיר ישראלי שמשתלב, עושה עבודה טובה ובונה אמון, מרחיב את האפשרויות גם עבור אחרים. יש לנו עניין משותף בהצלחה הזאת".