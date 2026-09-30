הציל רבים: פרטים חדשים על קברניט הטיסה ומצבו הרפואי

קפטן סאמית מחשנהאר, טייס וותיק וקברניט טיסה בחברת FlyDubai ואזרח הודי במקור, הצליח להדוף את טייס המשנה, אשר ניסה לרצוח אותו בדקירות להב ולהביא לקריסת המטוס לקרקע, מספיק זמן עד שהצליח לפתוח את דלת תא הטיס ולאפשר לנוסעים לחדור פנימה ולנטרל את טייס המשנה החוטף, פעולה עיקשת שהצליחה את חייהם של עשרות ומאות ישראלים, עדיין במצב קשה בעקבות פציעותיו.

על פי עדויות מתוך הטיסה, בשלב מאוחר יחסית של הטיסה, סמוך יחסית אל הגבול הישראלי תקף טייס המשנה העומאני את סאמית בחפץ חד, ייתכן אף בעזרת גרזן חירום המאוחסן בתא הטיס למקרים חריגים של התרסקות.

סאמית נפצע באופן חמור במהלך המתקפה ובזמן להדוף את המתקפות ולהגן על עצמו, הכניס טייס המשנה את המטוס אל צניחה חופשית מטה בניסיון להביא להתרסקותו, אך סאמית הצליח לשמור על הכרה מספיק זמן על מנת לפתוח את דלת תא הטיס, מהלך הירואי שהציל חיים רבים מספור.

דלתות תא הטיס במטוסים מודרניים נעולות ומוגנות במערכות אבטחה כמעט בלתי חדירות, תושייתו של הקברניט לפתוח את דלת התא רגע לפני שקרס מטה הצילה חיים רבים בכך שאפשרה לנוסעים הישראלים לפרוץ פנימה, לנטרל את טייס המשנה ולעצור את הצלילה החופשית של מטוס הנוסעים מטה.

סאמית נדקר ברבים מחלקי גופו וזכה לטיפול רפואי צמוד מהנוסעים מהרגע בו הצליחו להחזיר את השליטה על המטוס ולהעביר את תא הטייס לידי צוות טיסה אזרחה ששהה בין הנוסעים.

עם הנחיתה בסעודיה מצבו הוגדר קריטי, עם חתכים ופצעי דקירה על רבים מחלקי גופו והוא פונה והובהל מיד עם הנחיתה אל טיפול רפואי בבתי החולים. כאשר מאז על פי הדיווחים הערביים, נלחם סאמית על חייו ועבר טיפול אינטנסיבי.

על פי העדכונים האחרונים, מצבו של סאמית מוגדר כעת מעט יותר טוב מלפני כמה שעות, ומצבו הקריטי הוגדר מחדש כ'קשה' וכי הסכנה לחייו פחתה, אך לא בהכרח חלפה לחלוטין.