סקר מנדטים: 28 ימים לבחירות - מהפך דרמטי בצמרת

סקר מנדטים חדש של חדשות 13 מציג תמונת מצב מעניינת במערכת הפוליטית ובחלוקת הגושים.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר' מובילה את הטבלה ומשיגה 22 מנדטים, כשאחריה מפלגת הליכוד המקבלת 19 מנדטים. מפלגתו של נפתלי בנט זוכה ל-11 מנדטים, בעוד בצלאל סמוטריץ' משיג 7 מנדטים. מפלגתו של עופר וינטר מקבלת 5 מנדטים, ואילו הרשימה המאוחדת של הנדל וזליכה אינה עוברת את אחוז החסימה.