איומים ברצח ומארב: משה פייגלין בפנייה דחופה למשטרה

משה פייגלין מאוים ( צילום: דוברות מפלגת זהות )

מפלגת זהות הודיעה הערב (רביעי) כי היא מגישה תלונה דחופה למשטרת ישראל, בעקבות סרטון שלטענתה הופץ ברשתות החברתיות ובו קריאות להציב מארב, לפגוע פיזית, לנקום ולהעניש את יו"ר המפלגה וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין.

על פי הודעת המפלגה, הסרטון הופץ לאחר שפייגלין עלה הבוקר להר הבית, ובהמשך להתייחסויות נוספות ברשת שלטענת זהות כללו הסתה נגדו. במפלגה קשרו את הדברים גם לעמדות שמציג פייגלין במסגרת קמפיין הבחירות של זהות לקראת הבחירות לכנסת. במפלגה הגדירו את הפרסום כ"חציית קו אדום מסוכנת", והודיעו כי בעקבותיו הוחלט לפנות באופן דחוף למשטרה.

בזהות מסרו: "אויבינו לא במקרה קראו למתקפת השבעה באוקטובר 'מבול אל-אקצא'. הם מבינים בדיוק על מה ניטשת המלחמה. הר הבית הוא מוקד המערכה ולב הריבונות הישראלית, וכל גילוי של חולשה או ויתור עליו נתפס כהזמנה להמשך הטרור והאיומים".

פייגלין עצמו התייחס לאיומים והבהיר כי הם לא ישנו את עמדותיו. "האיומים והקריאות למארב לא ירתיעו אותנו. שורש המאבק על קיומנו מתחיל בהר הבית, המקום המקודש לעם היהודי, ושם גם מוכרעת הריבונות שלנו".

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לדבריו, "אי אפשר להשלים עם מציאות שבה גורמים קיצוניים מאיימים ומנסים לסתום פיות של נבחרי ציבור שמציגים את האמת הפשוטה והברורה ללא פחד".

בסיום דבריו דרש פייגלין מהמשטרה לפעול בעקבות הפרסומים: "אנו דורשים ממשטרת ישראל לפעול מיידית, לשים את היד על המסיתים, ולהבהיר באופן חד-משמעי מי הריבון ובעל הבית בארץ הזאת".