דרמה במזרח התיכון: טראמפ מכריז על נסיגה כוללת

לאחר דיווחים בינלאומיים שקטים ותנועה חשאית של כוחות ובסיסים, הנשיא טראמפ מכריז רשמית כי בקרוב תושלם במלואה נסיגת ארצות הברית מכל שטחי עיראק וכי לא יישאר במדינה אפילו חייל אמריקאי בודד.

לפני זמן קצר, הודה הנשיא האמריקאי במה שהתרחש עד עכשיו תחת מעטה מסוים של חשאיות. במשך השבועות האחרונים, וביתר שאת ביממות האחרונות עוד ועוד תיעודים של כוחות וציוד אמריקאי נסוגים ומתקפלים צצו ברשתות העיראקיות, וכעת מודה טראמפ בפה מלא כי מדובר בנסיגה כוללת.

"היום אני מרוצה להודיע כי אחרון החיילים האמריקאים עוזב את עיראק. זה היה זמן רב מאז אותן החלטות שגררו אותנו עמוק יותר ויותר לתוך הביצה הזו, אך בקרוב זה יהיה עוד חלק מההיסטוריה" הודיע טראמפ ברשתות.

"זה הוא יום גדול לאמריקה ומעבר לכך, אנחנו עוזבים את עיראק עם ראש הממשלה החדש אל-זאידי, מישהו בו אני תומך ומאמין בו, הוא ניצח את הבחירות בהישג גדול. החלטנו שהגיע הרגע שאמריקה תחזור הביתה. באנו להילחם בחליפות (דאע"ש) והיא לא קיימת יותר, אנחנו הולכים הביתה!".