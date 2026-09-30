אחרי שמונה חודשים: אל על בבשורה לנוסעים

חברת אל על הודיעה היום (רביעי) כי היא נערכת לחידוש פעילותה בקו שבין תל אביב לדובאי במהלך חודש נובמבר, זאת לאחר שמונה חודשים שבהם לא הפעילה טיסות בקו.

על פי הודעת החברה, הפסקת הפעילות החלה בעקבות מבצע "שאגת הארי", שמאז תחילתו נאסר על חברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות בקו לדובאי.

כעת, לאחר תקופה ממושכת שבה הקו לא הופעל על ידי אל על, בחברה נערכים להשיב אותו לפעילות במהלך החודש הבא.

לפי התכנון, עם חידוש הקו תפעיל אל על לפחות שתי טיסות מדי יום בין תל אביב לדובאי.

עם זאת, בחברה מבהירים כי בשלב זה טרם מדובר בחזרה סופית ומאושרת לפעילות. חידוש הטיסות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים.

אם האישורים יתקבלו כמתוכנן, חודש נובמבר יסמן את חזרתה של אל על לקו תל אביב-דובאי לאחר הפסקה שנמשכה שמונה חודשים.