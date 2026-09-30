הנרי קאביל מפתח משחק מחשב עבור גוגל

גוגל הכריזה על Googlebook, סדרת מחשבים ניידים חדשה שמבוססת על אנדרואיד ומוצגת כחלופה עתירת בינה מלאכותית למחשבי Chromebook. במסגרת קמפיין ההשקה בחרה החברה בשחקן הנרי קאביל, המזוהה עם אהבתו למשחקי מחשב ולעולמות פנטזיה, כדי להדגים את יכולות המכשיר בדרך לא שגרתית: פיתוח משחק וידאו.

לפי גוגל, קאביל יעבוד על משחק חדש באמצעות מחשב Googlebook, והפרויקט אמור להגיע להשקה כבר בחודש נובמבר. החברה מתכננת לפרסם עדכונים על תהליך הפיתוח דרך חשבון האנדרואיד שלה באינסטגרם, וכן באמצעות עמוד ייעודי שנפתח עבור הפרויקט.

קאביל מסר כי מדובר ב”תחילתו של משהו מיוחד”, וציין כי ביקש להתנסות במחשב לאחר שנחשף ליכולותיו. בפרסומי הקמפיין נראה השחקן משתמש בדגם HP Googlebook 14, אחד ממחשבי היצרניות שצפויות להימכר תחת המותג החדש.

מחשב נייד מבוסס אנדרואיד

Googlebook אינו ממשיך ישיר של Chromebook במתכונתו המוכרת. בעוד מחשבי Chromebook נשענו על מערכת ההפעלה ChromeOS ועל יישומי דפדפן, קו המחשבים החדש צפוי לפעול על מערכת מבוססת אנדרואיד, עם דגש על כלי AI ושילוב נרחב של Gemini.

בגוגל מקווים שהשילוב בין ממשק אנדרואיד, אפליקציות, שירותי ענן ועוזר בינה מלאכותית יסייע למחשבים החדשים להתחרות בשוק שבו שולטים מחשבי Windows ומחשבי Mac. המחיר, עם זאת, מציב את המוצר בקטגוריה אחרת מזו של מחשבי Chromebook הזולים: מחיר ההתחלה שנמסר עומד על 899 דולר.

חמש יצרניות חומרה כבר הודיעו כי ישיקו דגמי Googlebook, וההזמנות המוקדמות נפתחו ב-21 בספטמבר. גוגל צפויה להתחיל בשיווק רחב יותר של המחשבים במהלך אוקטובר.

ביקורת על המחיר ועל יכולות המשחקים

לצד הקמפיין הנוצץ, Googlebook כבר מעורר סימני שאלה. מבקרים טוענים כי מחשב נייד במחיר התחלתי של 899 דולר חייב להתמודד מול חלופות מבוססות ומוכרות יותר - ובהן מחשבי Windows, מחשבי Mac ומחשבי Chromebook מתקדמים.

הטענה המרכזית היא שמערכת מבוססת אנדרואיד עשויה להציע חוויית שימוש טובה עבור אפליקציות סלולר, תוכן, עבודה בענן וכלי AI, אך לא בהכרח תספק את היכולות המלאות של סביבת מחשב שולחני. משתמשים מקצועיים, למשל, עשויים להזדקק לתוכנות ייעודיות שאינן זמינות באנדרואיד או שאינן פועלות בה באותה רמת פונקציונליות.

גם הבחירה בקאביל ובפיתוח משחק מחשב מעוררת ספקנות. פיתוח משחק בזמן קצר הוא משימה מורכבת, והעובדה שהפרויקט אמור להיחשף בתוך שבועות ספורים מעלה שאלות לגבי היקפו, עומקו ומידת השימוש בכלי בינה מלאכותית במהלך העבודה. סביר להניח כי מדובר במשחק קטן או בפרויקט ניסיוני, ולא בכותר משחקים מלא בהיקף של אולפן מקצועי.

לגוגל גם אין בשנים האחרונות רקורד יציב במיוחד בתחום הגיימינג. החברה סגרה את שירות הענן Stadia בשנת 2023, וביטלה השנה את תוכנית הבטא של Steam עבור Chromebooks - צעדים שמקשים על שכנוע גיימרים ומפתחים לאמץ פלטפורמה חדשה.

סוף הדרך של ChromeOS?

השקת Googlebook מגיעה במקביל לשינוי רחב יותר באסטרטגיית המחשוב של גוגל. לפי מסמכי תמיכה שפורסמו לאחרונה, החברה צפויה לספק עדכונים ותיקוני אבטחה ל-ChromeOS רק עד אמצע 2034. חלק מהמחשבים החדשים צפויים להיות זכאים בעתיד למעבר למערכת Googlebook OS.

לשינוי עשויה להיות השפעה משמעותית במיוחד על מערכת החינוך, שבה מחשבי Chromebook הפכו לכלי נפוץ בזכות מחירם הנמוך, ניהול מרכזי ופשטות ההפעלה. מוסדות חינוך וארגונים יצטרכו לבחון את המשמעות של מעבר אפשרי לפלטפורמה חדשה, את התאימות לתוכנות קיימות ואת עלויות השדרוג.

הצלחתו של Googlebook תלויה כעת בשאלה אם גוגל תצליח להוכיח שהמחשב החדש הוא יותר ממכשיר אנדרואיד עם מסך גדול. קמפיין עם הנרי קאביל עשוי למשוך תשומת לב, אך ההכרעה האמיתית תתקבל אצל המשתמשים: בביצועים, במגוון היישומים, בתמיכה בתוכנות מקצועיות - ובעיקר בשאלה אם התמורה מצדיקה תג מחיר של 899 דולר.