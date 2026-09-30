שעוני רולקס נמכרו ב-50 מיליון דולר - והכסף יגיע לארגון של דיקפריו

לאונרדו דיקפריו ( צילום: Shutterstock )

ארבעה שעוני יוקרה הצליחו השבוע להפוך אירוע לאספני שעונים לאחת ממכירות הצדקה החריגות שנראו בענף. ארבעה שעוני Rolex Cosmograph Daytona ייחודיים, שכל אחד מהם נוצר כפריט יחיד ומייצג עונה אחרת בשנה, נמכרו בלונדון בסכום מצטבר של 37.3 מיליון ליש"ט, שהם כ-49.4 מיליון דולר. לפי בית המכירות Phillips, מדובר במשלוח היחיד הגדול ביותר שנמכר אי פעם במסגרת מכירת צדקה.

המכירה, שנערכה ב-28 בספטמבר בשיתוף רולקס ובית המכירות Phillips, כללה את סדרת "Four Seasons". השעונים נבנו ממתכות יקרות ושובצו באבני חן, יהלומים וספירים, כאשר לכל דגם הותאם שילוב צבעים וחומרים המייצג עונה אחרת.

השעונים שנמכרו ( צילום: Phillips )

השעון היקר ביותר במכירה היה דגם "Summer", העשוי זהב Everose במשקל 18 קראט וכולל לוח טורקיז וספירים ורודים. הוא נמכר תמורת 10.3 מיליון ליש"ט. דגם "Autumn", העשוי זהב צהוב ומשובץ בטורמלינים ירוקים, נמכר ב-10.2 מיליון ליש"ט. דגם "Winter" מפלטינה, בעל לוח אופל כחול וספירים בגוונים משתנים, נמכר ב-10 מיליון ליש"ט, ואילו דגם "Spring" מזהב לבן נמכר ב-6.8 מיליון ליש"ט. המחירים הגבוהים במיוחד אינם משקפים רק את ערכם של השעונים עצמם. במהלך המכירה התחרו אספנים עשירים על ארבעת הפריטים, כאשר שלושה מהזוכים השתתפו במכירה באמצעות הטלפון ואחד נכח באולם. המכירה החלה בסכומים של מאות אלפי ליש"ט, אך טיפסה במהירות למיליונים.

פדרר לצד ילדים הנתמכים מהקרן אותה ייסד ( צילום: Federer Foundation )

כל ההכנסות מהמכירה מיועדות להתחלק שווה בשווה בין שני ארגונים. הראשון הוא Federer Foundation, שהקים כוכב הטניס לשעבר רוג'ר פדרר ופועל בין היתר לקידום חינוך בגיל הרך במדינות בדרום אפריקה. השני הוא Re, ארגון סביבתי שנוסד בין היתר על ידי השחקן לאונרדו דיקפריו ופועל להגנה על מערכות אקולוגיות ומינים המצויים בסכנה. כל אחד מהארגונים צפוי לקבל כ-18.65 מיליון ליש"ט, שהם קרוב ל-25 מיליון דולר.

ב-Phillips ציינו כי זו הייתה מכירת הצדקה הראשונה מסוגה שנערכה בשיתוף רולקס. בניגוד למכירות רגילות, לא נגבתה עמלת קונה, כך שכל הסכום שהתקבל מארבעת השעונים יועבר למטרות הצדקה.