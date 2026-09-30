גיא הוכמן בדרישה מנתניהו: "שיעלה עכשיו ויגיד את זה"

גיא הוכמן ( גיא הוכמן בראיון לסרוגים )

קומיקאי גיא הוכמן התייחס היום (רביעי) לאירוע החריג במטוס ולשיח שהתפתח סביבו בעולם, ומתח ביקורת על האופן שבו ישראל מנהלת את המערכה ההסברתית בעקבות האירוע.

"מדינה שלא יודעת לייצר נרטיב לפני כולם. כל העולם כולו מתעסק באירוע הזה", כתב הוכמן בחשבון ה-X שלו, וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לצאת בהצהרה פומבית ולהציג לעולם את האירוע מנקודת המבט הישראלית. הוכמן אף ניסח בעצמו את הדברים שלדעתו נתניהו צריך לומר: "שיעלה ראש הממשלה ויגיד 'שבועיים וחצי אחרי שהעולם ציין 25 שנה ל-9.11, היה ניסיון טרור איסלאמיסטי לרסק מטוס על יושביו בלב ישראל ורק בזכות תושייה וגבורה ישראלית נמנע אסון'".

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לדבריו, המסר הישראלי צריך לחרוג מגבולות האירוע עצמו ולהציג אותו כאיום שעשוי להיות רלוונטי גם למדינות אחרות.

"היום זה מטוס ישראלי, מחר זה יהיה מטוס אירופאי, בואו נשמור על אזרחי העולם בפני הטרור", כתב הוכמן, וחתם את דבריו במילה אחת שנועדה להבהיר את הדחיפות שהוא מייחס למהלך: "עכשיו".

בדבריו מבקש הוכמן למעשה להפוך את האירוע לנקודת הסברה ישראלית בזירה הבינלאומית, תוך שהוא מותח ביקורת על כך שלטענתו ישראל אינה פועלת במהירות כדי לקבע את המסר שלה סביב אירועים שמושכים תשומת לב עולמית.