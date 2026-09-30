יום הולדת מהחלומות: ילד בן 10 קיבל אחת הפרארי הנדירות בעולם

יום הולדת עשר הוא בדרך כלל הזדמנות לקבל משחק חדש, אופניים או אולי מחשב. אבל עבור ז'אן, בנו של איש העסקים וחובב מכוניות היוקרה ההולנדי ירון ואן דן ברג, החגיגה נראתה אחרת לגמרי. הילד קיבל במתנה פרארי 599 GTO אמיתית, מכונית אספנות נדירה ששווייה, לפי הפרסום, מגיע לכ-1.6 מיליון דולר.

גם מסירת המפתחות הייתה יוצאת דופן. את המפתחות העניק לז'אן חברו ויק, שגם הוא בן עשר, במסגרת מסירה מטעם סוכנות הרכב Hoefnagels. אלא שמתברר כי זו אפילו אינה הפרארי הראשונה באוסף של הילד: ברשותו כבר נמצאת Ferrari 488 Spider שיוצרה בהתאמה אישית.

פרארי 599 GTO ( צילום: רשתות חברתיות )

ואן דן ברג ובת זוגו ( צילום: רשתות חברתיות )

כאמור, מאחורי המתנה יוצאת הדופן עומד אביו, ירון ואן דן ברג, יזם הולנדי המוכר ברשתות החברתיות כחובב מושבע של מכוניות אקזוטיות. הוא מנהל את חברת Carlink, שעוסקת בין היתר ביבוא וביצוא של כלי רכב נדירים, ובעבר החזיק במכוניות יוצאות דופן ובהן בוגאטי שירון ו-Ferrari Sergio נדירה במיוחד. אבל גם בעולם של מכוניות על, ה-599 GTO היא לא עוד פרארי. הדגם יוצר בכמות מוגבלת של 599 יחידות בלבד והוא מבוסס על ה-599 GTB Fiorano, עם שורה של התאמות שנועדו להפוך אותו לקל, חד וקיצוני יותר. המכונית שקיבל ז'אן צבועה בגוון האפור המט Grigio Silverstone Opaco.

ואן דן ברג לצד רכבים מהאוסף הנדיר שברשותו ( צילום: רשתות חברתיות )

מתחת למכסה המנוע נמצא מנוע V12 אטמוספרי בנפח 6.0 ליטרים, המספק יותר מ-660 כוחות סוס ומסוגל להגיע ליותר מ-8,000 סל"ד. הדגם נחשב לגרסת כביש הקרובה ברוחה למכונית המסלול 599XX, והוא מצויד בתיבת הילוכים רובוטית חד-מצמדית שמקורה בטכנולוגיות שבהן השתמשה פרארי בעולם המרוצים.

השם GTO עצמו נושא משקל היסטורי רב אצל פרארי, והוא שמור לדגמים קיצוניים ונדירים במיוחד. בשל מספר היחידות המצומצם, מנוע ה-V12 והאופי הספורטיבי שלה, ה-599 GTO הפכה במהלך השנים לפריט מבוקש בקרב אספנים.

עם זאת, לפחות לעת עתה, בעליה החדש יוכל בעיקר להביט בה. בגיל עשר הוא רחוק עדיין מגיל הנהיגה החוקי, כך שאחת ממכוניות הפרארי הנחשקות בעולם תיאלץ להמתין במוסך עד שיוכל לשבת מאחורי ההגה.

אביו תיאר את המכונית כמתנה לבנו האהוב והביע את גאוותו בו. אחרי מתנת יום הולדת בשווי 1.6 מיליון דולר, נותרת רק שאלה אחת: מה בדיוק קונים לו בשנה הבאה?