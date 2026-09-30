רונן ברגמן מאיים על ינון מגל: ״תתנצל או שאתבע אותך״

ד”ר רונן ברגמן, עיתונאי “הניו יורק טיימס”, שלח מכתב התראה לפני תביעת דיבה לינון מגל, בעקבות אייטם ששודר בתוכניתו “הפטריוטים” בערוץ 14.
במסגרת השידור, הציג מגל את ברגמן כמי שחשף כביכול את “מבצע הביפרים” טרם ביצועו. לטענת מגל, כפי שהוצגה באייטם, חשיפה זו סיכנה את המבצע ואת ביטחון המדינה ואף סייעה לאויב בזמן מלחמה. ברגמן דוחה את הדברים מכל וכל ומגדיר אותם כפרסום שקרי ומכפיש.
האייטם המדובר לווה בכותרת על גבי המסך, שבה נכתב: “בתקשורת הזרה ממשיכים לפרסם על העברת ידיעה מקדימה”. במכתב ההתראה צוטט מגל כשהוא מתאר את דבריו של ברגמן במילים “מבלבל את המוח”, “מקשקש” ו”תבהלות”, תוך שהוא מציין בשידור כי שוחח עם סביבתו של ראש הממשלה נתניהו.
עוד נטען במכתב כי מגל בחר שלא לבקש את תגובתו של ברגמן לפני השידור. לטענת העיתונאי, האייטם המדובר מצטרף למסע הכפשה מתמשך שנועד לפגוע בשמו הטוב ובעבודתו המקצועית.
המכתב נשלח באמצעות עורך הדין עמית מור ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות’, ובסיוע “חמ”ל דיבה”. במכתב נטען כי האמירות והמסגור בשידור נועדו “להנדס את תודעת צופיך”. עורכי דינו של ברגמן הוסיפו כי מטרת הדברים הייתה להגביר את הפגיעה בו, “תוך ניסיון להגחיכו, לפגוע במשלח ידו, להציגו כמי שמתרשל בעבודתו כעיתונאי, ולהשפילו”.
בעקבות הדברים, דורש ברגמן ממגל לחדול לאלתר מהפצת האייטם או קטעים ממנו ולהימנע מפרסומם מחדש. בנוסף, הוא דורש הקראה של התנצלות מפורשת בפתח תוכניתו הקרובה של מגל, לצד תיקון והתנצלות בכתב ברשתות החברתיות ובכל הפלטפורמות שבהן הופץ הפרסום.
נוסח ההתנצלות שהוכתב במכתב קובע כי על מגל להצהיר: “שגיתי, ואני מבהיר כי הדברים שנאמרו על ידי באייטם וכותרתו לא היו אמת”. עוד נדרש מגל להוסיף במסגרת ההתנצלות המנוסחת כי הוא חוזר בו מהפרסום ומתנצל בפני ד”ר ברגמן על הדברים.
ברגמן הציב אולטימטום לביצוע התיקון ולהפסקת הפצת הפרסום בתוך 24 שעות ממועד משלוח המכתב. כמו כן, הוא דורש תשלום פיצויים בסך 50 אלף שקלים בתוך שבעה ימים.
במכתב הובהר כי אם הדרישות לא ייענו במלואן ובלוחות הזמנים שנקבעו, יינקטו הליכים משפטיים ללא התראה נוספת.