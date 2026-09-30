בקצב מואץ מהצפוי: אירופה נכנסת לגל התייקרויות חדש

האינפלציה באירופה האיצה בספטמבר בקצב חד מהצפוי, כאשר נתונים ראשוניים מצרפת, איטליה, גרמניה ופולין הצביעו על עלייה מחודשת בלחצי המחירים. הגורם המרכזי: התייקרות משמעותית באנרגיה, על רקע המלחמה באיראן והטלטלה בשוקי הנפט והחשמל.

בצרפת, מדד המחירים לצרכן לפי התקן האירופי זינק ל-3.4% בספטמבר, לעומת 2.6% באוגוסט - מעל תחזית הכלכלנים שעמדה על 3%. האינפלציה לפי המדד הלאומי עלתה ל-3%, לעומת 2.4% בחודש הקודם, הקצב המהיר ביותר מאז פברואר 2024. לפי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה INSEE, מחירי האנרגיה והמזון הטרי היו בין הגורמים המרכזיים להתייקרויות.

באיטליה נרשמה האצה חדה אף יותר: שיעור האינפלציה השנתי עלה ל-4.2%, לעומת 3.3% באוגוסט - הרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2023 ומעל ציפיות השוק, שעמדו על 3.8%. מחירי האנרגיה המפוקחים זינקו ב-25.9% בתוך שנה, בעוד שמחירי האנרגיה שאינה מפוקחת עלו ב-22.2%. מדד האינפלציה ההרמוני של איטליה הגיע ל-4.1%, שיא של שלוש שנים.

גם בגרמניה מסתמנת עלייה מעל רף 3%. נתונים מחמש מדינות מחוז מרכזיות הצביעו על התייקרות שנתית של 3.2% בבוואריה, 3.3% בצפון ריין-וסטפליה ובסקסוניה התחתונה, 3.4% בהסן ו-2.9% בבאדן-וירטמברג. כלכלנים העריכו כי שיעור האינפלציה הארצי יעמוד על 3.2%, לעומת 2.9% באוגוסט.

הלחץ בגרמניה ניכר גם בצד היבוא: מחירי היבוא עלו באוגוסט ב-8.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כשמחירי יבוא האנרגיה זינקו ב-43%. מחירי החשמל עלו ב-63.9%, ומחירי מוצרי הנפט טיפסו ב-63.3% - התפתחויות שעלולות לחלחל בהמשך גם למחירי המוצרים והשירותים לצרכנים.

בפולין עלתה האינפלציה ל-4% בספטמבר, לעומת 3.4% באוגוסט - הרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע 2025. הנתון חרג לראשונה מאז אותה תקופה מטווח היעד של הבנק המרכזי הפולני.

לקראת נתוני גוש האירו

השווקים ממתינים כעת לפרסום נתון האינפלציה הכולל בגוש האירו, שצפוי להתפרסם ביום שישי. לפי תחזית כלכלנים שצוטטה ברויטרס, האינפלציה השנתית בגוש צפויה להגיע ל-3.6% בספטמבר, לעומת 3.2% באוגוסט. בספרד כבר פורסם השבוע נתון גבוה מהצפוי: שיעור האינפלציה ההרמוני הגיע ל-5%.

הנתונים מציבים את הבנק המרכזי האירופי בפני מבחן מורכב. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, אמרה בתחילת השבוע כי גל ההתייקרויות טרם הוביל להשפעות משניות מסוכנות - כגון העלאות שכר נרחבות או התייקרויות רוחביות שאינן קשורות ישירות לאנרגיה - ולכן ניתן, לדבריה, לשמור על תגובה מדודה.

עם זאת, סימנים ראשונים להתפשטות הלחץ כבר ניכרים בחלק מהמדינות. באיטליה, למשל, אינפלציית הליבה, שאינה כוללת מחירי אנרגיה ומזון, עלתה ל-1.7% לעומת 1.5% באוגוסט. נתון זה עשוי לחזק את החשש כי זעזוע האנרגיה אינו נותר רק בתחנות הדלק ובחשבונות החשמל, אלא מתחיל להשפיע על הכלכלה הרחבה יותר.

מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר ביום רביעי סביב 96 דולר, רמה שמוסיפה לחץ על היבואניות הגדולות באירופה. ככל שהעימות במזרח התיכון יימשך וישמור את מחירי האנרגיה ברמה גבוהה, גובר הסיכון שהאינפלציה תתבסס מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי האירופי - ותצמצם את מרחב התמרון שלו בהחלטות הריבית הקרובות.