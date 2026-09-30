הכוכב ההוליוודי התגייס למען שני כלבים - והתוצאה ריגשה את הרשת

כריס אוונס לצד שני הכלבים להם סייע ( צילום: Animal Rescue League of Boston via Facebook / Chris Roth, CC 2.0. via Flickr )

גרג וקרלי אולי שונים מאוד זה מזה במראה, אבל בבית המחסה שבו שהו היה ברור כי מדובר בצמד בלתי נפרד. גרג הוא כלב קטן וקצר שיער, בעוד קרלי היא כלבה גדולה ושעירה יותר, אולם הקשר שנוצר ביניהם היה כה חזק, עד שאנשי ארגון Animal Rescue League of Boston החליטו כי השניים צריכים להימסר לאימוץ יחד וכי הם 'בלתי ניתנים להפרדה'.

המשימה למצוא משפחה שתסכים לפתוח את ביתה לשני כלבים במקביל קיבלה חיזוק משמעותי כאשר השחקן כריס אוונס הצטרף ליוזמה. אוונס השתתף בסדרת הסרטונים "Dream Date" של The Dodo, שבמסגרתה מפורסמים נפגשים עם כלבים הממתינים לאימוץ ומנסים למשוך אליהם תשומת לב ציבורית.

אוונס לצד הכלבים ( צילום: צילום מסך )

בסרטון נראה אוונס משחק עם קרלי, עונה על שאלות ומשתף גם סיפורים על חייו עם כלבו דוג'ר. במהלך הסרטון הוא הדגיש כי גרג וקרלי הם "זוג קשור", כלומר אימוץ של אחד מהם בלבד כלל לא עמד על הפרק. הוא קרא לצופים להעניק לשניים בית קבוע שבו יוכלו להישאר יחד. החשיפה עשתה את שלה. זמן קצר לאחר פרסום הסרטון נמצא לשני הכלבים בית אוהב, והמשפחה המאמצת אף פתחה עבורם חשבון אינסטגרם המתעד את חייהם החדשים.

אוונס לצד הכלבים ( צילום: צילום מסך )

עבור גרג וקרלי, הופעת אורח לצד כוכב הוליוודי הפכה להרבה יותר מסרטון חמוד ברשת. היא סייעה להם להשיג בדיוק את מה שחיפשו אנשי בית המחסה מלכתחילה: משפחה אחת שתסכים לקבל את שניהם יחד, מבלי להפריד בין החברים הבלתי נפרדים.