מרוח בדם: נתניהו נפגש עם מנטרל הטייס החוטף 

תיעוד שמפרסמת כעת לשכת ראש הממשלה מציג את רגעי פגישת ראש הממשלה עם אחד ממסכלי חטיפת המטוס מדובאי אל ישראל. ראש הממשלה חיבק אותו חיבוק חם, פגש את משפחתו ושיבח את גבורתו.

ראש הממשלה הגיע אל שדה התעופה לקבל את פניהם של הנוסעים ששרדו את החוויה המזעזעת, ולאחר נחיתת המטוס נפגש בפגישה מיוחדת עם אחד ממנטרלי הטייס החוטף שהצליח יחד עם נוסעים נוספים לסכל את הניסיון לחטוף את הטיסה וככל הנראה לרסק אותה לקרקע.

בפתיחת הפגישה שיבח ראש הממשלה את מעשי הגבורה ואת תושיית הנוסעים הישראלים, לאחר שאותו נוסע התנצל על בגדיו מגואלי הדם. נתניהו שיבח את מעשיו שלכך השיב אותו נוסע "אנחנו עם של אריות, עם כלביא".

לאחר מכן בירך ראש הממשלה גם את משפחתו שהמשיך ושיבח את פעולותיו ההרואיות של הנוסע וציין שהוא הציל הרבה יותר מרק את חיי הנוסעים "פשוט לא יאומן, אתה הצלת לא רק את נוסעי המטוס, אתה לא יודע מה היה קורה איתו".