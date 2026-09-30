ניצחון אדיר לבן גביר: המהלך נגדו נבלם ברגע האחרון

בן גביר ( Photo by Chaim Goldberg/Flash90 )

בג"ץ דחה היום (רביעי) על הסף את העתירה שהגישו מכון זולת לשוויון וזכויות אדם, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון ועותרים נוספים, שביקשו לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

בכך נדחה ניסיון נוסף להביא לפסילת מפלגתו של השר איתמר בן גביר, לאחר שבשבוע שעבר דחתה גם ועדת הבחירות המרכזית את הבקשות שהוגשו נגדה. ההליך החל כאשר מכון זולת ועותרים נוספים הגישו בקשה למנוע מעוצמה יהודית להשתתף בבחירות. לבקשה הצטרפו בין היתר יעלון ושר ביטחון הפנים לשעבר עמר בר-לב. במקביל הוגשו בקשות לפסילה אישית של מועמדים מטעם המפלגה. העותרים טענו כי יש לפסול את הרשימה מכוח סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, והעלו טענות הנוגעות בין היתר לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולהסתה לגזענות. עוצמה יהודית דחתה את הטענות נגדה. בשבוע שעבר קיימה ועדת הבחירות המרכזית דיון בבקשות לפסילת הרשימה. בתום הדיון החליטה הוועדה שלא למנוע מעוצמה יהודית להתמודד בבחירות. 19 מחברי הוועדה התנגדו לפסילה, עשרה תמכו בה וחבר נוסף נמנע.

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במהלך הדיון הציגה גם נציגת היועצת המשפטית לממשלה את עמדתה. לדבריה, הרשימה "מתקרבת לרף האסור של פסילת מפלגה בשל הסתה לגזענות", אך אינה חוצה את רף הראיות שנדרש בפסיקה לצורך פסילת רשימה מהתמודדות בבחירות.

לאחר ההפסד בוועדת הבחירות, פנו מכון זולת, יעלון ועותרים נוספים לבית המשפט העליון בניסיון לשנות את ההחלטה ולמנוע מעוצמה יהודית להתמודד.

כעת גם המהלך הזה נדחה, לאחר שבג"ץ דחה את העתירה על הסף.

המשמעות המעשית של ההחלטה היא שהעתירה הזו אינה מונעת מעוצמה יהודית להתמודד בבחירות לכנסת ה-26. המפלגה, בראשות איתמר בן גביר, מתמודדת בבחירות הקרובות כרשימה עצמאית.