ירידה בטמפ'; גשם, רעמים ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר סתווי והפכפך צפוי בימים הקרובים, עם משקעים, חשש משיטפונות ושינויים בטמפרטורות ברחבי הארץ.
ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה. גשם מקומי ירד מדי פעם, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובמדבר יהודה.
ביום שישי יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן. בדרום הארץ ובמרכזה תחול עלייה בטמפרטורות, בעוד שבצפון יוסיפו לרדת גשמים מדי פעם ואף ייתכנו סופות רעמים בודדות.
ביום שבת תורגש התבהרות חלקית, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, והן יהיו ממוצעות לעונה במרבית האזורים.
ביום ראשון לא צפוי שינוי ניכר, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה.
ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.