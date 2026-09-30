ירידה בטמפ'; גשם, רעמים ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר סתווי והפכפך צפוי בימים הקרובים, עם משקעים, חשש משיטפונות ושינויים בטמפרטורות ברחבי הארץ.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה. גשם מקומי ירד מדי פעם, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובמדבר יהודה.

ביום שישי יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן. בדרום הארץ ובמרכזה תחול עלייה בטמפרטורות, בעוד שבצפון יוסיפו לרדת גשמים מדי פעם ואף ייתכנו סופות רעמים בודדות.