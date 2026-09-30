אחרי הדרמה במטוס בדובאי, דרעי: "תראו מה תפילות מועילות"

:::writing{variant="document" id="58314" title="דרעי על הנס במטוס: "תראו מה התורה והתפילות מועילות""}
דרעי על הנס במטוס: "תראו מה התורה והתפילות מועילות"
יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס לדרמה במטוס בדובאי, כינה את האירוע "נס גדול מאוד" וקרא לבדוק היטב מה גרם לו
יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס הערב (רביעי) בסוכת ש"ס לאירוע החריג במטוס בדובאי, שלדבריו צנח בתוך שניות לגובה חריג, עד שברגע האחרון הצליחו להשתלט עליו. דרעי כינה את שאירע "נס סוכות תשפ"ז", ואמר כי יש להודות לקב"ה על כך שהאירוע הסתיים כפי שהסתיים.
"זה פשוט נס סוכות תשפ״ז, ניסי ניסים שאי אפשר לתאר. המטוס צנח בתוך שניות לגובה מטורף, וברגע האחרון הצליחו להשתלט עליו", אמר דרעי. "תארו לעצמכם מה היה קורה אילו חלילה האירוע הזה היה מסתיים אחרת. זה נס גדול מאוד, ועל כך צריך להודות לקב״ה".
לצד הדברים, יו"ר ש"ס הבהיר כי לדבריו יש לבדוק היטב את נסיבות האירוע, אך הדגיש כי בשלב זה אין בידיו מידע ודאי באשר לגורם שהוביל אליו.
"במקביל, צריך לבדוק היטב מה גרם לאירוע. אין כרגע דברים ודאיים ואני לא רוצה להקדים את החקירה, אבל אנחנו יודעים שיש ניסיונות מכמה כיוונים לפגוע בישראל לפני הבחירות", אמר.
דרעי הוסיף כי לנוכח הדברים מדובר לדבריו בתקופה שבה יש להרבות בתפילה: "זו שעת סכנה שצריך בה הרבה תפילות לקב״ה. כמו שנאמר: ״אם ה׳ לא ישמור עיר, שווא שקד שומר״".
בסיום דבריו חזר יו"ר ש"ס לאירוע במטוס וקשר אותו לחשיבות שהוא מייחס לתורה ולתפילה.
"ומי שרוצה להבין מה התורה והתפילות מועילות לעם ישראל, שיסתכל על מה שקרה כאן", אמר דרעי. "יש מצבים שבהם נגמר כוחו של האדם, ואז רואים בחוש את יד ההשגחה".
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