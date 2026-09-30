אחרי הדרמה במטוס בדובאי, דרעי: "תראו מה תפילות מועילות"

:::writing{variant="document" id="58314" title="דרעי על הנס במטוס: "תראו מה התורה והתפילות מועילות""}

דרעי על הנס במטוס: "תראו מה התורה והתפילות מועילות"

יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס לדרמה במטוס בדובאי, כינה את האירוע "נס גדול מאוד" וקרא לבדוק היטב מה גרם לו

יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס הערב (רביעי) בסוכת ש"ס לאירוע החריג במטוס בדובאי, שלדבריו צנח בתוך שניות לגובה חריג, עד שברגע האחרון הצליחו להשתלט עליו. דרעי כינה את שאירע "נס סוכות תשפ"ז", ואמר כי יש להודות לקב"ה על כך שהאירוע הסתיים כפי שהסתיים.

"זה פשוט נס סוכות תשפ״ז, ניסי ניסים שאי אפשר לתאר. המטוס צנח בתוך שניות לגובה מטורף, וברגע האחרון הצליחו להשתלט עליו", אמר דרעי. "תארו לעצמכם מה היה קורה אילו חלילה האירוע הזה היה מסתיים אחרת. זה נס גדול מאוד, ועל כך צריך להודות לקב״ה".

לצד הדברים, יו"ר ש"ס הבהיר כי לדבריו יש לבדוק היטב את נסיבות האירוע, אך הדגיש כי בשלב זה אין בידיו מידע ודאי באשר לגורם שהוביל אליו.