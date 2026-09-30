חזרו בשלום: תיעודים ראשונים מנחיתת טיסת החילוץ

מטוס פליי דובאי ( שאטרסטוק )

מטוס החילוץ שהמריא מאדמת סעודיה לפני כשעה נכנס לפני זמן קצר אל השטח האווירי של מדינת ישראל, ונחת בשלום בנמל התעופה בן גוריון.

בנמל התעופה צוותי רפואה ותמיכה כבר פרוסים לטיפול בשבים לארץ לאחר האירוע הדרמטי, שרת התחבורה הורתה לצוותי הנמל והמשרד לספק את כל השירותים הנדרשים אל הנוחתים, ראש הממשלה צפוי להגיע לקבל את פני הנוסעים. תיעודים ראשוניים מרגעי הנחיתה בישראל מגיעים כעת מצוותי חירום בנמל התעופה בן גוריון, המציגים את רגעי ההגעה המרגשים.

תיעוד מתוך תא הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה בישראל מראה רוח איתנה של הנוסעים המחולצים, ששרו וחגגו את הגעתם חזרה לישראל.

תיעוד נוסף מציג את הרגעים הראשונים של הנוסעים יורדים מהמטוס אל אדמת ישראל בנמל התעופה, צוותי חירום רבים הגיעו למקום בהכנה לכל מקרה אפשרי אך עד כה, על פי דיווחים רק נוסעים בודדים פנו לקבל טיפול רפואי, כאשר לפחות נוסע אחד שסבל מחבלות צפוי להתפנות לטיפול רופאי.