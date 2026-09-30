בגיל 12 בלבד: הילדה שהצליחה לסייע לאלפי משפחות

כשהייתה בת שבע בלבד, סלואן פטי מפיניקס שבאריזונה הגיעה להתנדב בארגון הסיוע Nourish Phoenix, המחלק מזון, בגדים ומוצרים חיוניים למשפחות הזקוקות לעזרה. במהלך ההתנדבות היא הבחינה במדף ריק ושאלה מדוע אין עליו דבר.

התשובה שקיבלה הפכה לפרויקט שנמשך כבר חמש שנים: המדף נועד לחיתולים, אך המלאי אזל משום שמדובר באחד המוצרים המבוקשים ביותר במקום. סלואן החליטה לנסות ולעזור, ובמבצע האיסוף הראשון שלה הצליחה לגייס 7,433 חיתולים בעזרת בני משפחה וחברים.

מאז הפכה היוזמה למסורת שנתית. סלואן, כיום בת 12, מארגנת את מבצע האיסוף, פונה לתורמים, מנהלת את המלאי ודואגת להודות למי שמשתתפים. השנה היה היעד שלה 22,500 חיתולים, אולם הקהילה נענתה בהיקף גדול בהרבה.

בסיום המבצע כבר כמעט לא נותר מקום בבית המשפחה מרוב חבילות. בסך הכול נאספו כ-30 אלף חיתולים, שהועמסו ונמסרו ל-Nourish Phoenix. בארגון סיפרו כי חיתולים הם מהפריטים המבוקשים ביותר בקרב המשפחות שמגיעות לקבל סיוע.

היוזמה הקטנה שהחלה משאלה של ילדה מול מדף ריק הפכה בתוך חמש שנים למבצע קהילתי משמעותי. לפי דיווח מקומי באריזונה, התרומה השנה צפויה לסייע לאלפי משפחות באזור פיניקס המתקשות לעמוד בהוצאות היומיומיות.

סלואן עצמה סיפרה כי לא דמיינה שהיוזמה שלה תצמח לממדים כאלה, וכי הידיעה שהצליחה לסייע לכל כך הרבה אנשים מעניקה לה תחושה מיוחדת.