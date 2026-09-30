"שומר סודות המלך": קבר בן יותר מ-4,000 שנה נחשף במצרים

תגלית ארכיאולוגית מרשימה במצרים מספקת הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של חצר המלוכה לפני יותר מארבעת אלפים שנה. משלחת ארכיאולוגית מצרית חשפה באזור סקארה קבר מתקופת הממלכה הקדומה, השייך לפקיד בכיר בשם סחנטיו-פתח (Sekhentyu-Ptah).

הקבר התגלה ממערב לנקרופוליס בובסטיאון שבסקארה, אחד מאתרי הקבורה החשובים ביותר במצרים העתיקה. הכתובות ההירוגליפיות שנמצאו במקום חשפו כי סחנטיו-פתח החזיק בשורה יוצאת דופן של תפקידים בכירים: הוא היה אחראי על עבודות המלך, פיקח על המסמכים המלכותיים, שימש כממונה על הסופרים וככוהן של האלה מאעת. בין תאריו הופיע גם תואר שתורגם כ"שומר סודות הצווים המלכותיים".

למרות הכינוי המסתורי, החוקרים מעריכים שהתואר לא התייחס בהכרח לשמירה על אוצרות סודיים או מידע מיסטי. ככל הנראה מדובר היה בתפקיד מנהלי רגיש במיוחד, שכלל גישה למסמכים חסויים, פקודות מלכותיות ומידע פנימי של חצר פרעה. מכלול התארים מלמד שסחנטיו-פתח היה אדם בעל מעמד והשפעה רבה במנגנון השלטוני.

אחד הממצאים הבולטים בקבר הוא שרידיה של קפלת קבורה ובה "דלת מדומה" שנותרה במקומה המקורי. במצרים העתיקה נחשבה הדלת המדומה למעבר סמלי שבאמצעותו יכול היה המת, לפי אמונתם, לקבל מנחות מן החיים. מול הדלת נמצאה קבוצה של כלי פולחן מאלבסטר, ובהם שולחן מנחות, לוח מנחות וכלי טהרה.

אבל ההפתעות לא הסתיימו שם. הארכיאולוגים חשפו מערכת של פירי קבורה מחוברים ובהם שרידי אדם, חלקי קרטונאז' מעוטרים ששימשו לעטיפת מומיות, וכן יותר מ-100 פסלוני אושבתי עשויים פאיאנס. פסלונים אלה נועדו, על פי האמונה המצרית, לבצע עבודות עבור המת בעולם הבא.

באתר נמצאו גם שלושה סרקופגים מאבן שנותרו חתומים במקומם, לצד פסל עץ בדמות בז, כלי חרס וחפצים נוספים. עם זאת, החוקרים מזהירים שלא כל הממצאים בהכרח השתייכו לסחנטיו-פתח עצמו, משום שהאזור שימש לקבורה גם בתקופות מאוחרות יותר וחלק מהפירים נפרצו בידי שודדי קברים בעת העתיקה.

סקארה, הנמצאת מדרום לקהיר, הייתה במשך אלפי שנים אחד מאתרי הקבורה המרכזיים של ממפיס העתיקה. היא כוללת בין היתר את פירמידת המדרגות של ג'וסר, לצד קברים רבים של מלכים, אצילים ופקידים בכירים. התגלית החדשה מוסיפה מידע חשוב לא רק על מנהגי הקבורה של האליטה המצרית, אלא גם על מבנה הממשל ועל האנשים שפעלו בסביבתו הקרובה של פרעה.