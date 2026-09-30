המועמדת לכנסת נגד הכוכב ההוליוודי: "מדבר הרבה שטויות"

אדם ברודי ( שאטרסטוק )

סערת האמירות של כוכב הסדרה המצליחה "רק לא זה" (Nobody Wants This) מגיעה לפוליטיקה הישראלית: נטעלי שם טוב, עיתונאית ומגישת חדשות 13 לשעבר וכיום מועמדת לכנסת מטעם מפלגת "עמך", יוצאת במתקפה חזיתית נגד השחקן אדם ברודי, בעקבות טענותיו החריפות נגד ישראל.

שם טוב העלתה סטורי לרשתות החברתיות שבו התייחסה תחילה בחיוך לדמיון הוויזואלי בינה לבין הכוכבת שלצדו של ברודי בסדרה, קירסטן בל. היא עשתה זאת במסגרת סשיין שאלותשובות עם הגולשים שבו היא נשאלה האם היא מסכימה שהיא דומה לכוכבת המפורסמת: "אם היה לי שקל על כל פעם שהשוו אותי לאחת הדמויות של קירסטן בל, כנראה הייתי לידה בטבלאות השכר בהוליווד", התלוצצה שם טוב. אלא שמהר מאוד הפך הנימה ההומוריסטית לפנייה פוליטית נוקבת, כשהיא קוראת לכוכבת ההוליוודית להגיע לביקור תמיכה בישראל – ולנעול את הדלת בפני עמדותיו של שותפה למסך. "אני רוצה לפנות לקריסטן ולבקש ממנה לבוא ולחזק את עם ישראל, בעיקר אחרי שהרב שלה בסדרה, 'מר בחור' (אדם ברודי), אמר שם הרבה שטויות והצטרף לפרופגנדה", אמרה שם טוב. "קריסטן, בשעה הזאת אנחנו צריכים אותך פה. זה גם יהיה איחוד מרגש, וגם תוכיחי לבחור ש'רק לא זה' – זה ממש לא זה!". דבריה של שם טוב מגיעים על רקע תגובות סוערות בישראל ובעולם לאמירותיו של ברודי, ונראה שהיא נחושה להשתמש בהומור ובחיבור ההוליוודי כדי להדהד את המסר הישראלי החוצה.

נטעלי שם טוב וקריסטן בל ( אבשלום ששוני פלאש 90, שאטרסטוק )

"אני רוצה לפנות לקריסטן ולבקש ממנה לבוא ולחזק את עם ישראל, בעיקר אחרי שהרב שלה בסדרה, 'מר בחור' (אדם ברודי), אמר שם הרבה שטויות והצטרף לפרופגנדה", אמרה שם טוב. "קריסטן, בשעה הזאת אנחנו צריכים אותך פה. זה גם יהיה איחוד מרגש, וגם תוכיחי לבחור ש'רק לא זה' – זה ממש לא זה!".

דבריה של שם טוב מגיעים על רקע תגובות סוערות בישראל ובעולם לאמירותיו של ברודי, ונראה שהיא נחושה להשתמש בהומור ובחיבור ההוליוודי כדי להדהד את המסר הישראלי החוצה.