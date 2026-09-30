בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי: הפקודה שניתנה בחיל האוויר

חיל האוויר מפרט היום (רביעי) כיצד הוא נערך להתמודדות עם אירועים חריגים במטוסים אזרחיים העושים את דרכם לישראל, כחלק ממשימת ההגנה הרציפה על שמי המדינה וגבולותיה.

בחיל האוויר פועלים מסביב לשעון לניטור המרחב האווירי ולזיהוי חריגות ואיומים. ההגנה מתבססת על תמונת מצב אווירית רציפה, כוחות הנמצאים בכוננות ויכולת להזניק ולהפעיל כלי טיס בתוך פרקי זמן קצרים.

אחד המענים שעומדים לרשות חיל האוויר הוא פקודה ייעודית להתמודדות עם אירועים חריגים הקשורים למטוסים אזרחיים שטסים לישראל. בין היתר, מטרתה למנוע אפשרות של אירוע פח"ע אווירי.

הפקודה יכולה להיות מופעלת בשורה של מקרים, בהם מטוס שסוטה מנתיב הטיסה המתוכנן, מטוס שאינו משיב לקריאות בקשר או מטוס שמשדר אות מצוקה. גם תקלה טכנית או אירוע רפואי שמחייב נחיתת חירום עשויים להביא להפעלתה.

מרגע הפעלת הפקודה מתחילות פעולות שנועדו להגן על המרחב האווירי. במידת הצורך ניתן לסגור את המרחב האווירי הישראלי ולהזניק מטוסי קרב כדי לזהות וללוות את המטוס האזרחי. במקביל מתקיימת הערכת מצב רציפה, עד להבנת נסיבות האירוע ולהסרת החשש.

בחיל האוויר מתרגלים את התרחישים האלה באופן שוטף, כאשר הדגש הוא על מעבר מהיר מזיהוי סימן חריג להבנת תמונת המצב ולקבלת החלטה על המענה הנדרש.

עם זאת, בחיל האוויר מדגישים כי עצם הפעלת הפקודה אינה מלמדת בהכרח על אירוע ביטחוני. היא עשויה להיות מופעלת גם בעקבות תקלות טכניות, בעיות תקשורת, סטייה מהנתיב או טעויות אנוש של צוותי מטוסים.

לפי המידע שנמסר, כל אירוע חריג נבדק ומטופל עד להסרת החשש. בחיל האוויר מדגישים כי הכוחות נמצאים בכוננות מתמדת, במטרה לאפשר מעבר מהיר משגרה למענה מבצעי בהתאם להתפתחות האירוע.