יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גלעד ארדן

גלעד ארדן מציין היום, 30 בספטמבר, את יום הולדתו ה-56. לאורך יותר משני עשורים הוא הספיק לעבור מהכנסת למשרדי הממשלה, ומשם לזירה הדיפלומטית בניו יורק ובוושינגטון. לכבוד יום הולדתו, הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. לפני הפוליטיקה - הוא בכלל למד משפטים

ארדן למד משפטים באוניברסיטת בר אילן, התמחה במשרדו של עורך הדין דב וייסגלס והוסמך לעריכת דין בשנת 1996. בהמשך השלים גם תואר שני במדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, אותו סיים בהצטיינות.

2. הוא שירת בצה"ל כקצין

לפני הקריירה הציבורית שלו, ארדן שירת בצה"ל כקצין בחיל השלישות והשתחרר בדרגת סרן. את שנות נעוריו העביר באשקלון ולמד בישיבה התיכונית נתיב מאיר בירושלים.

3. את דרכו הפוליטית התחיל מאחורי הקלעים

הרבה לפני שהפך לשר, ארדן עבד לצד כמה מהשמות הבולטים בפוליטיקה הישראלית. הוא שימש כעוזרו הפוליטי-פרלמנטרי של אריאל שרון בתקופה שבה היה חבר כנסת באופוזיציה, ובהמשך כיועץ לראש הממשלה בנימין נתניהו וכמנהל האגף לפניות הציבור במשרדו. הוא גם כיהן כיו"ר צעירי הליכוד.

4. בפעם הראשונה הוא דווקא לא הצליח להיכנס לכנסת

בפריימריז של הליכוד לקראת הבחירות לכנסת ה-15 הגיע ארדן למקום שלא הספיק כדי להיבחר. רק בבחירות לכנסת ה-16 הוא נכנס לראשונה למשכן, ומאז כיהן כחבר כנסת במשך כ-17 שנים - מפברואר 2003 ועד יולי 2020.

5. אחד התחומים המזוהים איתו בתחילת דרכו היה דווקא בטיחות בדרכים

עוד כחבר כנסת עסק ארדן לא מעט במאבק בתאונות הדרכים ועמד בראש השדולה בנושא. בין החוקים שקידם היה גם החוק שחייב חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים - חובה שבהמשך צומצמה לגבי בגירים הרוכבים בדרך עירונית.