אחרי 26 שנות חפירות: התגלית המפתיעה שנחשפה בעיר העתיקה

האתר הארכיאולוגי ( צילום: Anton Lefterov / Wikimedia Commons / CC BY 4.0 )

תגלית יוצאת דופן נחשפה בעיר הסלע העתיקה פרפריקון שבדרום בולגריה: לאחר יותר מרבע מאה של חפירות ארכיאולוגיות באתר, החוקרים מצאו לראשונה שרידים המעידים כי פסלים מונומנטליים עיטרו את העיר בתקופה הרומית המאוחרת. הממצאים כוללים כן אבן, חלק מפסל גבר בגודל טבעי ושבר נוסף, שככל הנראה השתייך לפסל של בעל חיים, אולי אריה.

הממצאים התגלו ברובע הדרומי של פרפריקון, באזור המכונה "המתחם הקדוש", שבו נחשפו לאורך השנים מקדשים, מאוזוליאומים ומבני קבורה של תושבים אמידים. לפי מנהל החפירות, פרופ' ניקולאי אובצ'רוב, השברים מתוארכים בקירוב למאות השלישית עד החמישית לספירה, ואולי מעט מאוחר יותר. אחד השברים מאפשר לזהות בבירור חלק מדמות גברית. לדברי אובצ'רוב, ניתן להבחין ביד, בכתף מורמת ובחלק מבית החזה. עם זאת, בשל מצבו החלקי של הפסל ובהיעדר כתובת, עדיין לא ניתן לדעת את מי הוא ייצג. אחת האפשרויות היא שמדובר בדמותו של אדם חשוב שנקבר באחד המאוזוליאומים הסמוכים, אך החוקרים מדגישים כי בשלב זה אין לכך הוכחה. החשיבות של הממצא נובעת מכך שבפרפריקון התגלו במשך השנים שרידים אדריכליים מרשימים רבים, בהם עמודים, כותרות, כרכובים ועיטורי אבן, אולם עד כה לא נמצאה עדות ברורה לפסלים גדולים שעמדו במרחב הציבורי או המקודש של העיר. לדברי צוות החפירה, הממצאים החדשים מצביעים על כך שהכיכרות, המקדשים ואולי גם מבני הקבורה המפוארים עוטרו בפסלים בדומה לערים רומיות גדולות אחרות.

חלק מהפסלים שנמצאו ( צילום: רשתות חברתיות )

החוקרים סבורים כי הפסלים פוסלו באבן מקומית בידי בעלי מלאכה שפעלו באזור. רמת העיבוד שלהם אינה משתווה בהכרח לפיסול השיש המפואר של המרכזים הגדולים באימפריה, אך היא מלמדת על ניסיון להעניק לעיר ההררית מראה מונומנטלי ומרשים, תוך אימוץ מסורות אמנותיות רומיות והתאמתן לחומרי הגלם ולסגנון המקומי.

התגלית מגיעה לאחר שבקיץ האחרון נחשף באותו אזור גם מאוזוליאום אבן מהתקופה הרומית המאוחרת. המבנה, שקוטרו כ-7.8 מטרים, מיוחס לאדם בעל מעמד גבוה ונחשב למאוזוליאום ה-11 שנחשף עד כה בפרפריקון. סמיכות הפסלים למתחם הקבורה מחזקת את האפשרות שהם שימשו חלק מהעיצוב הטקסי והייצוגי של "האזור הקדוש".

פרפריקון, השוכנת בהרי רודופי המזרחיים, הייתה מרכז חשוב במשך תקופות שונות בעת העתיקה ובימי הביניים. התגלית החדשה מוסיפה נדבך נוסף להבנת העיר ומראה כי לצד המבנים המונומנטליים, גם פיסול גדול ממדים היה חלק מהנוף הציבורי והדתי שלה.