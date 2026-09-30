אופס: פייגלין חגג 30 שנות שינוי בהר הבית אבל שכח אדם אחד 

יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין עלה במהלך היממה האחרונה להר הבית ופרסם פוסט שבו תיאר את השינוי שחל במעמד היהודים במקום. אלא שאיש הר הבית ארנון סגל הבחין בשם שלא הופיע בדבריו, והשיב לו בתגובה שהעניקה את הקרדיט לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

פייגלין, שעולה להר הבית זה כשלושה עשורים, תיאר את הפער בין הביקורים הראשונים שלו במקום לבין העלייה הנוכחית. לדבריו, בעבר נאלץ לומר פסוקים בחשש ובחשאי, ואילו הפעם כבר עלה להר כשהוא עטוף בטלית.

"פעם עוד מלמלתי בהר פסוקי הלל בהחבא, רק בתקווה שלא לסיים את העלייה בניידת. היום כבר עליתי עטוף בטלית", כתב פייגלין.

בהמשך תיאר את העלייה במספר היהודים שמגיעים להר הבית: "שלושים שנה אני עולה להר הבית. אני זוכר היטב את הימים שבהם היינו קומץ בודד, שמחים בכל תפילה חרישית שהצלחנו לומר. היום, בקבוצה אחת בלבד, עולים יותר יהודים ממה שעלו אז במשך חודשים שלמים".

פייגלין הדגיש כי ההתפתחות שעליה הצביע אינה מקרית, אך ייחס אותה לפעילות המתמשכת של העולים להר ולא הזכיר בדבריו את חלקו של בן גביר.