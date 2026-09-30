המנה המושלמת לאירוח בסוכה: שיפודי פרגית בדבש וסויה

מחפשים מנה בשרית קלה שתתאים לאירוח בסוכה? שיפודי הפרגית האלה דורשים כמה דקות של הכנה, מקבלים זיגוג מתקתק-מלוח בתנור ויוצאים עסיסיים ושחומים בדיוק כמו שצריך.

מצרכים

1 ק"ג פרגיות חתוכות לקוביות

3 כפות דבש

4 כפות רוטב סויה

2 כפות שמן זית

3 שיני שום כתושות

כף מיץ לימון

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית פלפל שחור

מעט מלח

שומשום לקישוט

שיפודי עץ

אופן ההכנה

בקערה גדולה מערבבים דבש, סויה, שמן זית, שום, מיץ לימון, פפריקה ופלפל שחור. מוסיפים את קוביות הפרגית ומערבבים היטב עד שהן מצופות מכל הצדדים. מכסים ומעבירים למקרר לחצי שעה לפחות.

אם משתמשים בשיפודי עץ, משרים אותם במים כ-20 דקות כדי שלא יישרפו בתנור. משחילים את קוביות הפרגית על השיפודים ומסדרים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.

אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות במשך כ-20-25 דקות, והופכים את השיפודים באמצע האפייה. בדקות האחרונות אפשר להעביר למצב גריל לקבלת השחמה יפה וזיגוג מעט מקורמל.

מוציאים מהתנור, מפזרים שומשום ומגישים חם. בתיאבון!