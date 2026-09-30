יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גל תורן

גל תורן ( צילום: צילום מסך מתוך יוטיוב )

גל תורן חוגג היום (רביעי) 51, ואחרי יותר משני עשורים על הבמות ועל המסך, נדמה שכבר ראינו אותו כמעט בכל מקום. מסולן מרסדס בנד, דרך שלל סדרות וסרטים ועד למסעות ברחבי העולם עם פבלו רוזנברג - הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. לפני המוזיקה והמשחק - הוא עבד בגן החיות הרבה לפני שהפך לפרצוף מוכר, תורן היה חלק מצוות העובדים בגן החיות התנ"כי בירושלים. הוא גדל באזור ירושלים, למד בתיכון לאמנויות בעיר ובהמשך שירת כמש"ק הסברה בצה"ל. 2. מרסדס בנד נולדה בסוף שנות -־90 בשנת 1998 עבר תורן לתל אביב יחד עם אורי גת, והשניים הקימו את מרסדס בנד. תורן הפך לסולן ולפנים המזוהות ביותר עם הלהקה, לצד עבודתו ככותב ומלחין. באותה תקופה, אגב, הוא גם עבד בחוף הים. 3. הפריצה הגדולה שלו כשחקן הגיעה דווקא כרוקר ב-2008 הגיע אחד התפקידים המזוהים ביותר עם תחילת קריירת המשחק שלו, בסדרה "תעשה לי ילד". תורן גילם את רם, סולן להקה פרוע, כשגם המוזיקה של מרסדס בנד השתלבה בפסקול הסדרה. 4. הוא הכיר את אשתו במסגרת העבודה את אשתו, הבמאית קרן חכמה, הכיר תורן במהלך צילומי פרומו. בהמשך השניים גם עבדו יחד: חכמה ביימה בין היתר את הקליפ "המרסדס", והשניים שיתפו פעולה גם סביב "רד בנד" ו"ארץ נהדרת". 5. החברות שהתחילה בגיל 6 הפכה להרכב מוזיקלי גיא לוי, שותפו של תורן להרכב "ליילי", הוא לא חבר שהכיר בתעשייה. השניים מכירים מאז שהיו בני שש וגדלו יחד באזור ירושלים. שנים אחר כך הם התאחדו מוזיקלית, בין היתר בעבודה על "אורי ואלה", והחיבור התפתח לפרויקט משותף.

6. האלבום הראשון שלהם פשוט נמחק

עוד לפני שליילי הפך להרכב מוכר, תורן ולוי כבר הקליטו יחד אלבום - אלא שבשלב מסוים החומרים נמחקו מהמחשב בלי גיבוי. במקום לשחזר מיד הכול, הפרויקט התעכב במשך שנים, עד שלבסוף השניים חזרו אליו והוציאו את המוזיקה שלהם לעולם.

7. הוא יצא לטיול עם פבלו רוזנברג כמעט בלי להכיר אותו

כשתורן ופבלו רוזנברג יצאו יחד להודו במסגרת "טיול אחרי צבא", הם הגיעו למסע אחרי היכרות מצומצמת למדי. תורן סיפר שהיציאה לתוכנית הייתה מבחינתו דרך לעשות דברים שפחד מהם - כולל לעמוד מול מצלמה ללא תסריט. החיבור הצליח והשניים המשיכו לעונות ומסעות נוספים.

8. הוא היה מועמד לפרס אופיר

לצד הקריירה המוזיקלית, תורן הספיק לבנות גם קריירת משחק ארוכה. על תפקידו בסרט "ירח בבית 12", שבו גילם את דורון, הוא היה מועמד לפרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר.

9. הוא כתב מוזיקה לכמה סדרות שאתם בטוח מכירים

תורן לא הסתפק בעמידה מול המצלמה. לאורך השנים הוא כתב והלחין מוזיקה לטלוויזיה, ובין היתר היה מעורב מוזיקלית בסדרות "עספור", "חסמבה דור 3" ו"אלביס, רוזנטל והאישה המסתורית".

10. בבית הספר היה לו כינוי מפתיע במיוחד

הרבה לפני תדמית הרוקר, תורן סיפר כי בילדותו היה שמנמן ומתולתל - מה שסידר לו בבית הספר את הכינוי הלא מאוד מחמיא "כבשה בהיריון".