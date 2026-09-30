כ"ץ מאשר: "האירוע במטוס - ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( נטע דבח )

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (רביעי) לאירוע הביטחוני בטיסת "פליי דובאי", כשבדבריו טען כי מדובר בניסיון פיגוע טרור. "האירוע החמור במטוס FlyDubai היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי, שסוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם" אמר כ"ץ. "לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת: לרסק את המטוס על כל נוסעיו".

עוד באותו נושא נתניהו: "מצדיע לגיבורים בטיסה, הנחיתי להיערך מול איומים נוספים" חדשות סרוגים

"כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתרעות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם - גם לאויבינו מבחוץ וגם ללשעברים הלא מעודכנים מבפנים - להקשיב ולקחת ברצינות" הוסיף והבהיר. "לכל אזהרה יש מספר כתובות ומטרות. והעיקר: האזהרות לעולם אינן באות על חשבון הפעילות היוזמת וההתקפית שאנחנו מובילים יחד עם צה"ל מול כל איום - ואינן תחליף לה".