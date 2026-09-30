בן כספית על הדרמה בטיסה: "דבר אחד ברור"

בן כספית ( משה שי / פלאש90 )

העיתונאי בן כספית התייחס היום (רביעי) לדרמה בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל, ולדיווחים על התנהלות הישראלים במהלך האירוע. כספית הדגיש כי שאלות רבות עדיין דורשות בדיקה, אך לדבריו כבר כעת יש מסקנה אחת ברורה מבחינתו.

"אז לפני התחקיר, והבירור העמוק של מה שהיה בטיסה והאם היתה התרעה ואיפה המוסד באירוע, דבר אחד ברור: שוב, בפעם המי-יודע-כמה, הישראלים מוכיחים איזה עם אנחנו", כתב כספית. ברקע לדבריו עומד האירוע החריג בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, שהוסטה במהלך דרכה ונחתה בסעודיה. סביב האירוע התפרסמו דיווחים שונים בנוגע למה שהתרחש בתא הטייס ולנסיבות שהובילו לנחיתה, כאשר פרטי המקרה עדיין נמצאים בבדיקה. כספית בחר להתמקד בתגובה של הישראלים במהלך האירוע, והשווה אותה למקרים אחרים שבהם ישראלים פעלו בשעת חירום.

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"כמו בבוקר ההוא, כשמאות ישראלים עזבו הכל וטסו לעוטף להציל את האחים שלהם, כמו באלף ואחד מקרים בהסטוריה שלנו", כתב.

לדבריו, עוד מוקדם לקבוע מה בדיוק התרחש מאחורי הקלעים ומה היה ידוע לפני האירוע. בין השאלות שהעלה בעצמו נמצאות השאלה האם הייתה התרעה מוקדמת ומה היה חלקו של המוסד בפרשה.

למרות סימני השאלה, כספית סיכם את המסר שלו במשפט חד: "לא כדאי לעמוד איתנו בתור ולא כדאי להיות איתנו בפקקים אבל ממש, ממש לא כדאי להסתבך איתנו".