21 שנה אחרי ההתנתקות: עשרת אלפים איש צעדו לגנים וכדים

צעדת השומרון ( אברהם פליטר, בתיה שרעבי )

יותר מ-10,000 בני אדם השתתפו היום (רביעי) בצעדת השומרון מגנים לכדים בצפון השומרון, 21 שנה לאחר ששני היישובים פונו במסגרת תוכנית ההתנתקות וכחודש לאחר חזרת משפחות למקום. הצעדה הסתיימה בעצרת בכדים, בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק וח"כ לימור סון הר מלך. קיומה של הצעדה בגנים, כדים ונועה פורסם מראש במסגרת אירועי חול המועד בשומרון.

האירוע נפתח בתפילת הלל ביישוב נועה, ולאחר מכן יצאו המשתתפים לצעדה מגנים לכדים. בסיום המסלול התקיימה העצרת, שבה נשאו דברים השרים וחברי הכנסת. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר במהלך האירוע: "היום הזה הוא לא רק תיקון של העבר, הוא קודם כל בניית העתיד. לפני 21 שנה החריבו כאן יישובים, והיום אנחנו חוזרים כדי לבנות מחדש את צפון השומרון כולו".

הצועדים מגנים לכדים ( צילום: בתיה שרעבי )

דגן הוסיף: "גנים וכדים הם רק ההתחלה. החזון שלנו הוא 19 יישובים חדשים, אלפי משפחות חדשות וצפון שומרון שוקק חיים, עם חינוך, תעסוקה, תשתיות וקהילות פורחות".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס גם הוא לחזרה למקום ואמר: "מרגש לראות את עם ישראל מגיע בהמוניו ליישוב כדים שפונה בגירוש הנורא וליישובים החדשים שהקמנו בממשלה. ההתיישבות ביהודה ושומרון היא השכפ״ץ הביטחוני לתושבי מדינת ישראל".

הצועדים במגנים לכדים ( צילום: בתיה שרעבי )

בן גביר הוסיף: "במקום שבו עקרו, אנחנו חוזרים. במקום שבו הרסו, אנחנו בונים". בהתייחסו לתוכניותיו להמשך אמר: "כשר ביטחון בממשלה הבאה, אמשיך לחזק את ההתיישבות ולפרק את הרשות שמממנת טרור ומנסה למנוע את המשך הקמת היישובים החדשים, גם כאן בצפון השומרון".

הצועדים במגנים לכדים ( צילום: בתיה שרעבי )

שרת ההתיישבות אורית סטרוק אמרה בעצרת: "ב״ה זכינו לתקן את נזקי אוסלו וההתנתקות ולהוביל מהפך היסטורי: 19 יישובים בצפון השומרון, במקום ארבעת היישובים שנעקרו. אבל זו רק ראשית הדרך".

ח"כ לימור סון הר מלך התייחסה לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון ואמרה: "הצעדה הזאת היא אמירה ברורה: עם ישראל חוזר לארצו". לדבריה, "מה שתיקנו בצפון השומרון, בעזרת השם נתקן גם בחבל עזה וכל מרחבי ארץ ישראל השלמה".