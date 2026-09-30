נתניהו: "מצדיע לגיבורים בטיסה, הנחיתי להיערך מול איומים נוספים"

נתניהו ( לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס כעת (רביעי) לראשונה לדרמה הביטחונית שהתרחשה בטיסה של חברת "פליי דובאי" כשבדבריו הצדיע לגיבורים שהשתלטו על הטיסה וטען כי הנחה את מערכת הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.

"הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים" אמר נתניהו. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני וכנראה ניסה לרסק את המטוס על יושביו".

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"אני מצדיע לגיבורים בטיסה מדובאי שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים ומנעו אסון כבד" הוסיף. "המטוס נחת בשלום בסעודיה, וכל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי הסעודים. אנחנו בקשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים עד שובם ארצה".

"הנחיתי את מערכת הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים" סיכם נתניהו. "אנחנו מקיימים הערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות".