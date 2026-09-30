עוד מדינה בחוץ? צ'כיה בדרך לפרוש מאירוויזיון 2027

אירוויזיון 2027 ממשיך להסתבך: צ'כיה עשויה שלא להשתתף בתחרות שתיערך בשנה הבאה בבורגס שבבולגריה, והפעם הסיבה אינה קשורה למחלוקות סביב השתתפות ישראל - אלא לכסף.

על פי דיווחים בצ'כיה, השינויים המתוכננים במודל המימון של רשת השידור הציבורית ČT צפויים להוביל לקיצוץ משמעותי בתקציבה, מה שמעמיד בספק את היכולת שלה לממן פרויקטים גדולים והשתתפות באירועים בינלאומיים, בהם גם האירוויזיון.

הקיצוץ שמאיים על ההשתתפות

המשבר מגיע על רקע תוכנית הממשלה לשנות את אופן המימון של השידור הציבורי במדינה. ב-ČT הזהירו כבר בחודשים האחרונים כי המהלך עלול לגרוע סכומים עצומים מתקציב הרשת.

לפי נתוני הטלוויזיה הצ'כית עצמה, בתרחיש שהציגה הממשלה תקציב 2027 עלול להצטמצם בכ-1.3 מיליארד קורונות לעומת התכנון המקורי. בהמשך אף הזהירה הרשת כי הפגיעה הכוללת בתקציב בשנה הבאה עשויה להגיע לכ-1.75 מיליארד קורונות.

סגן מנכ"ל ČT, מילאן פרידריך, הזהיר בעבר כי קיצוץ של כמיליארד קורונות בלבד עלול להביא לפיטוריהם של בין 300 ל-500 עובדים, לצד ביטול או צמצום של הפקות ופרויקטים שכבר נמצאים בתכנון.