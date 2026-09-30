שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הביטחונית

שקמה ברסלר ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

"מקווה שכולם רואים מבינים ומרגישים עד כמה נתניהו וממשלת הטבח פוגעים בביטחון המדינה, בנו ובילדים שלנו", כך הגיבה היום (רביעי) מובילת המחאה, פרופסור שקמה ברסלר, לדרמה הביטחונית החריגה שהתרחשה בשמי המזרח התיכון בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל.

תגובתה של ברסלר מגיעה על רקע אירוע חמור בטיסה FZ1073 מדובאי לנתב"ג, שעל סיפונה היו כ-180 נוסעים, בהם עשרות אזרחים ישראלים. במהלך הטיסה מעל שטח ירדן הופעלו במטוס קודי מצוקה וחטיפה, והמטוס ביצע צלילה חדה של כ-18,000 רגל, אירוע שהוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר ולכוננות שיא בישראל.

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בהמשך התברר כי לא מדובר בחטיפה חיצונית, אלא בניסיון פיגוע מתוך תא הטייס: במערכת הביטחון גוברת ההערכה כי טייס משנה עומאני ניסה לרסק את המטוס, בעוד הקברניט, אנשי הצוות ונוסעים שהיו על המטוס נאבקו בו, השתלטו עליו ומנעו אסון כבד. המטוס נחת נחיתת חירום בטאבוק שבסעודיה, וכל הנוסעים חולצו בשלום.