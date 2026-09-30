עקף את "הנוקמים": ההצלחה המפתיעה של הסרט "נז"א"

יובל אברהם ורחל שור ( צילום מסך יוטיוב כאן 11 )

הסרט "נז"א", שמציג תמונה קשה ושנויה במחלוקת של פעילות חיילי צה"ל ברצועת עזה, ממשיך לעורר סערה - והפעם גם בקופות. בתוך יומיים בלבד הכניס הסרט באיטליה כ-1.1 מיליון אירו, שהם כ-1.2 מיליון דולר, והגיע למקום הראשון בטבלת הקופות היומית במדינה.

בדרך לשם הוא עקף שם מפתיע במיוחד: ההקרנה המחודשת של "הנוקמים: סוף המשחק". עקף את אחד משוברי הקופות הגדולים בהיסטוריה כדי להבין את גודל ההשוואה, צריך לחזור ל-2019. "Avengers: Endgame" הפך עם יציאתו לתופעה עולמית ושבר שורה של שיאי קופות. הסרט הכניס קרוב ל-2.8 מיליארד דולר ברחבי העולם, ואף החזיק במשך תקופה בתואר הסרט המכניס ביותר בהיסטוריה. כעת הסרט שלמארוול חזר לבתי הקולנוע בהקרנה מחודשת, אך באיטליה "נז"א" הצליח לעקוף אותו בטבלה היומית. ביום השני להקרנתו הכניס "נז"א" כ-623 אלף אירו, לעומת כ-177 אלף אירו ל-"Endgame".

פוסטר הנוקמים סוף המשחק. ( פוסטר הנוקמים סוף המשחק. )

הסרט שעורר סערה בישראל

"נז"א" מבוסס על עדויות אנונימיות של חיילים ואנשי מודיעין ישראלים, ומציג תמונה קשה של פעילות צה"ל ברצועת עזה. לאורך הסרט מועלות טענות קשות בנוגע להתנהלות הכוחות, בחירת מטרות והפגיעה באזרחים במהלך המלחמה.

הסרט עורר סערה וביקורת חריפה בישראל בשל האופן שבו הוא מציג את חיילי צה"ל ואת פעילותם ברצועה, כשהעדויות המרכזיות בו נמסרות בעילום שם. בצה"ל דחו את הטענות שהוצגו בסרט והבהירו כי פעילות הכוחות מתבצעת בהתאם לדין הבינלאומי ותוך מאמצים לצמצם פגיעה באזרחים.

וכאן נמצא הניגוד הבולט: דווקא הסרט שספג בישראל ביקורת חריפה על הצגת חיילי צה"ל, מושך כעת המונים לבתי הקולנוע באיטליה. בתוך יומיים בלבד הוא הגיע לראש טבלת הקופות היומית ועקף את ההקרנה המחודשת של "הנוקמים: סוף המשחק" - אחד משוברי הקופות הגדולים בתולדות הקולנוע.