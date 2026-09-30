הדרמה במשפט נתניהו: "אף אחד לא האמין שזה יקרה"

לקראת עדותו הצפויה של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, תוקף חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) בחריפות את התנהלותו וטוען כי מנדלבליט חושש באופן משמעותי מרגע התייצבותו בבית המשפט.
בראיון לתכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, התייחס ח"כ סעדה להכנות לקראת העדות ולניסיונות של מנדלבליט להימנע ממנה. "עמית חדד מגיע לאירוע הזה מוכן. מנדלבליט עשה הכול כדי לא להגיע. הוא עשה ניסיון שלא צלח, ניסיון קצת בזוי בעיניי. ברור שזה פייק, גם השופטים הבינו את זה", טען סעדה.
בהמשך דבריו העריך סעדה כי מנדלבליט מבין את ההשלכות של העדות והחקירה הנגדית הצפויה לו. "הוא חושש מאוד. אף אחד לא חשב שהתיק הזה יתברר באמת. הוא ידע על הכשלים, הוא ידע על הפשעים שלטענתי הוא ביצע".
סעדה, ששימש בעבר כסגן ראש מח"ש, שיתף בחוויותיו מאותה תקופה והדגיש כי הזהיר את המעורבים כבר בעת התרחשות האירועים. "אני באופן אישי בזמן אמת התריתי בפניהם ואמרתי להם: אתם עבריינים", סיכם.
הבושה והחרפה של נתניהו ומשפחתו החמדנית יהדהדו עד קץ ההיסטוריה. מלכתחילה הניהול הכושל של נתניהו המיט עלינו שואה איומה ומתמשכת וסיבך אותנו עם כל העולם. נתניהו, על כך נמצה עימך את הדין בחומרה! שום ספין לא ישנה את זה