"הזנחה יותר מפושעת": אברי גלעד במתקפה על נתניהו

איש התקשורת אברי גלעד התייחס היום (רביעי) לפוסט שפרסם בפייסבוק, שבו האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו במפולת האנטישמית נגד ישראל ברחבי העולם, והחריף את הביקורת על ההתנהלות מול מאמצי ההשפעה של קטאר.

"הוא ידע שקטאר קונה את האוניברסיטאות, הוא ידע שמבצעי השפעה מתחוללים מתחת לפני השטח, שקונים מרצים", אמר גלעד בהתייחסו לנתניהו.

לדבריו, מול הפעילות הזו הייתה צריכה ישראל להקים מערך משמעותי שינצל את היכולות הקיימות בארץ כדי להתמודד עם התופעה.

"הייתה צריכה להיבנות פה מערכת מפוארת שבנויה על יכולות טכנולוגיות ואנשי השיווק שיש פה, כלום לא קרה", טען.

גלעד המשיך בביקורת חריפה במיוחד וטען כי משמעות הדברים עלולה להתברר כחמורה אף יותר: "יש פה מחדל שעשוי להתברר כמחדל הגדול ביותר של העם היהודי אי פעם. זו הזנחה שהיא יותר מפושעת".

הדברים מגיעים בהמשך לפוסט שפרסם גלעד בפייסבוק, ובו הפנה אצבע מאשימה כלפי נתניהו בעקבות המצב שאליו, לטענתו, הגיעה ישראל בזירה הבינלאומית.

בדבריו כעת התמקד גלעד במה שלטענתו היה ידוע במשך השנים על פעילות ההשפעה של קטאר, וטען כי למרות הידע הזה לא הוקמה בישראל המערכת שלדבריו הייתה דרושה כדי להתמודד עם התופעה.

את עיקר הביקורת סיכם גלעד בקביעה החריפה שלפיה מדובר ב"הזנחה שהיא יותר מפושעת", ואף העלה את האפשרות כי בעתיד האירוע ייתפס כ"מחדל הגדול ביותר של העם היהודי אי פעם".