ארבע פעמים בשבוע: התפקיד החדש של מאיה בצלאל עסיס בקשת 12

מאיה בצלאל עסיס ( צילום: אור גפן )

אחרי יותר מעשור מאחורי המיקרופון בשעות הבוקר המוקדמות, מאיה בצלאל עסיס עושה צעד חדש בקריירה, והפעם היא עוברת למסך של קשת 12 עם תוכנית יומית חדשה.

בצלאל עסיס צפויה להגיש בקרוב תוכנית חדשה שתשודר בשידור חי בשעות הצהריים, בימים ראשון עד רביעי. התוכנית תעלה במקום רצועות החדשות ותעסוק בנושאים שעל סדר היום, עם דגש על עולמות התרבות והבידור. מהרדיו לתוכנית יומית בקשת בשנים האחרונות מזוהה בצלאל עסיס בעיקר עם תאגיד השידור הישראלי. היא מגישה לצד קותי סבג את תוכנית הבוקר "#התחלנו" בכאן גימל, המשודרת בימים ראשון עד רביעי בין 07:00 ל-09:00. השניים משתתפים יחד גם בתוכנית "מה שתגידו" בכאן 11. החיבור בין בצלאל עסיס לסבג החל כבר ב-2015, והתוכנית המשותפת שלהם המשיכה לאורך השנים גם לאחר שינויים בתחנה. כעת, אחרי שנים שבהן היום שלה התחיל הרבה לפני רוב המאזינים, היא צפויה לקבל רצועה יומית משלה בטלוויזיה.

חוזרת למסך

עבור בצלאל עסיס זו ממש לא הפעם הראשונה בטלוויזיה. לאורך השנים היא השתתפה והגישה בשלל תוכניות, החל מערוץ ביפ וערוץ 24 ועד להופעות בתוכניות של כאן 11. כעת היא צפויה לקבל במה מרכזית וקבועה בקשת 12 - ארבעה ימים בשבוע ובשידור חי.