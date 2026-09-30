בדרך הביתה: הנוסעים מטיסת "פליי דובאי" עולים למטוס לישראל

אילוסטרציה ( אלכסנדר זימובסקויי\שאטרסטוק )

שעות אחרי נחיתת החירום בטאבוק שבסעודיה, הנוסעים מטיסת "פליי דובאי" החלו כעת (רביעי) לעלות לטיסה שתחזיר אותם לישראל.

המטוס שנשלח לנוסעים הוא של חברת התעופה האמירתית, זאת לאחר שסעודיה לא אישרה למטוסי החילוץ של חיל האוויר לנחות במדינה. עם זאת, דווח כי חלק מהישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של "פליי דובאי", כשאמרו כי הם מפחדים לעלות למטוס של החברה פעם נוספת. על פי ההערכות, הנוסעים צפויים לנחות בנתב"ג בין השעות 18:00 ל-19:00 לפי שעון ישראל. ברשות שדות התעופה עדכנו כי נפתח מתחם המתנה ומידע עבור בני המשפחות של הנוסעים, אשר ממוקם באולם הנכנסים של טיסות הפנים בטרמינל 1.

כאמור, המטוס של "פליי דובאי" שהיה בדרכו מאיחוד האמירויות לישראל נאלץ לבצע נחיתת חירום אחרי שנטען כי טייס המשנה תקף את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס. על פי הדיווחים, טייס המשנה החשוד הוא ממוצא עומאני, בעוד שהטייס השני היה מאיחוד האמירויות. עוד דווח כי על המטוס היה צוות נוסף של טייסים, שנסעו כאזרחים כחלק מתרגולת שגרתית - והם אלו שהשתלטו על המטוס וייצבו אותו.

מבדיקה ראשונית עולה חשד לכך שטייס המשנה ניסה להתאבד ולרסק איתו את המטוס, ובישראל מעריכים כי יתכן שמדובר באירוע טרור אמיתי. על פי הדיווחים, טייס המשנה החל לדקור פעמים רבות את הטייס הראשי. ברגע שהחל האירוע, אנשי צוות ונוסעים רבים הצליחו לפרוץ את דלת הקוקפיט ולהשתלט על המחבל.