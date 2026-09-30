"לנשים זה לא היה קורה":  כתבת חדשות 12 הציתה סערה 

כתבת חדשות 12 מיכל פעילן מחקה היום (רביעי) ציוץ שפרסמה ברשת X בעקבות האירוע החריג בטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב, שבמהלכו דווח בתחילה על עימות אלים בין הטייסים. בציוץ שנמחק כתבה פעילן כי לנשים אירוע כזה "לא היה קורה".

בהמשך, לאחר שהחלו להתפרסם פרטים נוספים על נסיבות האירוע, הסבירה פעילן מדוע החליטה למחוק את הדברים.

"מחקתי את הציוץ שכתבתי כי הטוויטר הוא מקום רעיל ולמרות שהוא נכתב כשעוד חשבנו שזה אירוע מכות בין טייסים אלימים, אנשים מחפשים איפה לשקר ולרכוב", כתבה.

פעילן הוסיפה התייחסות נוספת לדברים שכתבה קודם לכן על נשים: "אגב, ליום אחר שיהיה פה קצת רגוע יותר, נבחן למה אנשים נלחצים כל כך מהדעה שנשים צריכות לנהל את העולם".

הציוץ המקורי והמחיקה הגיעו ברקע ההתפתחויות סביב טיסת FZ1073 של פליי דובאי, שהמריאה מדובאי בדרכה לתל אביב. במהלך הטיסה שודרו אותות חירום והמטוס הוסט לנחיתה בטאבוק שבסעודיה. חברת התעופה אישרה כי המטוס נחת בשלום וכי כלל הנוסעים בטוחים.

בתחילת האירוע דווח כי עימות בין הטייסים הוא שהוביל לדרמה, אולם בהמשך דיווחה רויטרס, מפי שני גורמים ישראלים, כי על פי ההערכה אחד הטייסים דקר את הקברניט וכי בישראל נבדקת האפשרות שמדובר היה בניסיון לבצע פיגוע. נסיבות האירוע עדיין נחקרות, ופליי דובאי עצמה לא אישרה את הדיווחים על הדקירה.