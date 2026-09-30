לפיד תוקף: "מנסה לתפוס טרמפ עלוב על ישראלים גיבורים שמנעו אסון"

יאיר לפיד ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

עימות נוסף: אחרי ש"גורם מדיני" הכחיש את טענותיו לגבי הנאמר בעדכון הביטחוני שלהם אמש, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף כעת (רביעי) את הגורם והבהיר שוב כי אירוע כמו המתקפה בטיסת "פליי דובאי" לא הוזכר בדיון שלו עם נתניהו.

לטענת הגורם המדיני, "בניגוד לדבריו של לפיד, המזכירות הצבאית עדכנה אותו אתמול שיש התגברות משמעותית של פח״ע חו״ל בהיקף שלא ראינו שנים כמותו". בתגובה, לפיד אמר כי "'הגורם המדיני' המופקר (מעניין מי זה) שוב משקר. האזהרה על הפעילות בחו״ל היא ספציפית, קיימת כבר יותר משנתיים, ולא נוגעת למטוסים או לשום דבר שדומה למה שקרה הבוקר". "זו השיטה של הגורם הזה ולשכתו. עוד שקר ועוד שקר ועוד שקר עד שכולם יתבלבלו" הבהיר לפיד. "אז אל תתבלבלו: הוא מנסה לתפוס טרמפ עלוב על ישראלים גיבורים שמנעו אסון שהוא (שוב) לא נערך לו".

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כזכור, לפיד טען בפוסט שכתב מוקדם יותר כי "שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הבטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז".

עוד התייחס לניסיונות של נתניהו לקשר בין האירוע הנוכחי היום לאזהרות שלו אתמול מפני ניסיונות לתקוף את ישראל לפני הבחירות. לדבריו, "כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול - שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון בטחון ישראל. חבורה מופקרת".