בסתר ומכל הלב: מעשה החסד המרגש של נועה קירל בחג הסוכות

נועה קירל ( מתוך הקליפ "חושב שאתה מסי" )

נועה קירל הגיעה אתמול (שלישי) לביקור מרגש בבית החולים איכילוב, שם הקדישה לא פחות מ-90 דקות לילדים המאושפזים במקום. היא עברה בין חמש מחלקות, נכנסה לחדריהם של 11 ילדים חולים, עצרה לתמונות וחיבוקים עם ילדים והורים שפגשה בדרך - ואפילו נשארה ל"הארכה" מרגשת במיוחד.

מי ששיתף את הסיפור הוא מאור, המוכר כ"איש הלגו", שמחלק ערכות לגו לילדים ולמשפחות המתמודדות עם מחלות ומנסה להכניס קצת שמחה לרגעים הלא פשוטים בבית החולים.

"היא הגיעה בלי רעש, בלי צלצולים, בלי הפקה"

מאור סיפר שהמפגש עם קירל בכלל התחיל במקרה. לדבריו, היא הגיעה לבית החולים רק עם חברה, וכשחיפשה חניה באזור הכניסה למיון הילדים פגשה את מאיר אודסר מעזר מציון, שמלווה ילדים חולי סרטן בדנה-איכילוב.

"היא פשוט חייכה, התחבקנו", כתב מאור, שסיפר כי אחרי שיחה קצרה קירל המשיכה עם אודסר לכיוון המרפאות האונקולוגיות, בזמן שהוא חזר למשמרת שלו. אלא שהביקור שלה ממש לא הסתיים שם.

90 דקות, חמש מחלקות ו-11 ילדים

בהמשך התקשר אודסר למאור וביקש ממנו להגיע להגיד שלום. מאור הופתע לגלות שקירל עדיין בבית החולים - וכשהסתכל בשעון הבין שכבר עברו 90 דקות.

בזמן הזה, לדבריו, קירל הספיקה לעבור בין חמש מחלקות ולבקר 11 ילדים חולים בתוך החדרים שלהם, לצד ילדים והורים נוספים שפגשה במסדרונות.

גם בדרך היא לא ממש הצליחה להתקדם במהירות: ילדים ומשפחות ביקשו ממנה תמונה, והיא עצרה שוב ושוב לסלפי, לחיוך ולכמה מילים.

ואז הגיעה ה"הארכה"

דווקא לקראת סיום הביקור הגיע אחד הרגעים המרגשים ביותר. ליד המעלית ניגשה אליהם אמא וסיפרה שבתה עומדת לעבור למחרת ניתוח מוח מורכב.

"איפה היא?", שאל אודסר. כשהאם סיפרה שהיא נמצאת בקומה הרביעית, התגובה של קירל הייתה מיידית: "קדימה". וכך, אחרי 90 דקות של מעבר בין המחלקות, היא עלתה לבקר גם את הילדה.

מאור מצא דרך משלו לסכם את הרגע: "אחרי הכול נועה מבינה בכדורגל. וכמו אלופה אמיתית, היא נותנת את הלב גם בהארכה".

ולא מדובר בפעם הראשונה

עבור מאור, הביקור הזה הוא חלק מסיפור שכבר נמשך לא מעט זמן. לדבריו, הוא מכיר את קירל מעשרות פעמים קודמות שבהן הגיעה לבקר ילדים חולים בבתי חולים לאורך השנים.

"90 דקות של חסד", הוא כתב בסיום הפוסט. "אין דברים כמוה. אה, וגם הארכה".

בלי אירוע גדול מסביב ובלי יותר מדי רעש, קירל פשוט הקדישה יותר משעה וחצי מהיום שלה לילדים ולמשפחות שנמצאים בתקופה לא פשוטה - והשאירה אחריה לא מעט חיוכים.