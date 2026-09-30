ברוך דיין האמת: הלך לעולמו חוקר המקרא פרופ׳ אוריאל סימון

נר נשמה ( חיים גולדברג סרוגים )

פרופ' אוריאל סימון, מבכירי חוקרי המקרא בישראל ומי שכיהן כראש המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, הלך לעולמו היום (רביעי) בגיל 97.

לוויתו תתקיים היום בשעה 17:00 בבית ההספד קהילת ירושלים בגבעת שאול. יושבים שבעה בבית המנוח רחוב אליעזר הגדול 6, דירה 79, החל ממוצאי שמחת תורה. סימון הקדיש עשרות שנים לחקר המקרא, לפרשנותו של רבי אברהם אבן עזרא ולהוראת התנ"ך, ולצד פעילותו האקדמית היה מעורב גם בשיח הדתי והציבורי בישראל.

עוד באותו נושא נפטר הרצל גילדנגורן מייסד שישניצל בניר גלים חדשות סרוגים

סימון, יליד ירושלים, היה פרופסור אמריטוס במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר־אילן ואחד החוקרים הבולטים בישראל בתחום פרשנות המקרא.

במשך עשרות שנות פעילות אקדמית עסק בין היתר בפרשנות היהודית בימי הביניים, ביצירתו של רבי אברהם אבן עזרא ובספר תהילים, והעמיד דורות של תלמידים וחוקרים.

הוא למד מקרא, תולדות ישראל והיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית בירושלים, ובהמשך השלים דוקטורט במקרא. בראשית שנות השישים הצטרף לסגל אוניברסיטת בר־אילן, ובה מילא במהלך השנים תפקידים מרכזיים במחלקה לתנ"ך.