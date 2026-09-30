בעקבות הדרמה באוויר: זינוק במניות של חברות התעופה הישראליות

אל על ( משה שי\פלאש 90 )

הדרמה בטיסת "פליי דובאי" מאיחוד האמירויות לנתב"ג משפיעה גם על השווקים, כשבשעות שאחרי נחיתת החירום בסעודיה נרשמו זינוקים חדים במניות של חברות התעופה הישראליות. על פי הנתונים, שווי המנייה של חברת אל על עלה ב-7.82 אחוז, בעוד שהמנייה של חברת ישראייר זינקה ב-6.72 אחוז. ארקיע, חברת התעופה הישראלית השלישית, לא נסחרת בבורסה.

כאמור, הזינוק במניות של החברות הישראליות מגיע על רקע האירוע הדרמטי בטיסת "פליי דובאי", שביצעה נחיתת חירום בסעודיה אחרי שעל פי החשד טייס המשנה תקף את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס.

מבדיקה ראשונית עולה חשד לכך שהטייס ניסה להתאבד ולרסק איתו את המטוס, ובישראל מעריכים כי יתכן שמדובר באירוע טרור אמיתי. על פי הדיווחים, טייס המשנה החל לדקור פעמים רבות את הטייס הראשי. ברגע שהחל האירוע, אנשי צוות ונוסעים רבים הצליחו לפרוץ את דלת הקוקפיט ולהשתלט על המחבל.