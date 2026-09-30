אחרי 3 ימים: חולצו הישראלים שנתקעו בצפון אתיופיה

משרד החוץ אישר כעת (רביעי) כי קבוצת הישראלים שנתקעה בלליבלה שבצפון אתיופיה חולצו אתמול והיום, זאת בתום מאמצים אינטנסיביים לאורך שלושת הימים האחרונים.

הישראלים נתקעו באתיופיה על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. החילוץ התאפשר בעקבות פעילות מאומצת של שר החוץ גדעון סער ושל משרד החוץ ושגרירות ישראל באדיס אבבה, שפעלו בתיאום רציף עם גורמים רלוונטיים באתיופיה. במשרד אמרו כי מסוקי החילוץ מסוקים העבירו את הקבוצה לאיזור בטוח, ממנו ימשיכו לאדיס אבבה.

"משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הירתמותן למאמצים, וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את מבצע החילוץ לפועל" נמסר. "משרד החוץ ושגרירות ישראל באדיס אבבה ימשיכו ללוות את הישראלים ולסייע להם עד להגעתם בבטחה לאדיס אבבה".