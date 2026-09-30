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4000 מטר בדקה

תיעוד דרמטי נוסף: כך נראו רגעי הצניחה של המטוס באוויר

תיעוד נוסף מטיסת "פליי דובאי" הציג את רגעי האימה בזמן שהמטוס צנח באוויר ואיבד גובה במהירות. צרחות ובכי נשמעו בתא הנוסעים, ששאלו "מה זה היה? מה קרה?"

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רגעי צלילת המטוס (מתוך הטלגרם של עמית סגל)

תיעוד חדש שפורסם כעת (רביעי) מטיסת "פליי דובאי" הציג את רגעי הצניחה הדרמטית של המטוס, שירד כ-4,000 מטר תוך דקה בלבד. בסרטון נראו תגובות הנוסעים הישראלים - שעדיין לא היו מודעים לדרמה, בה טייס המשנה ככל הנראה תקף את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס.

צפו בתיעוד הדרמטי:

רגעי צלילת המטוס

בפתח הסרטון נשמעת אחת הנוסעות שואלת "מה זה היה? מה קרה? אתם יכולים להסביר לי?". נוסע נוסף השיב לנוסעת המובהלת: "אנחנו לא יודעים, דקה, שנייה".

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במקביל, מספר נוסעים עשו את דרכם לקדמת המטוס - תוך כדי שנשמעו צרחות עזות ובכי מהנוסעים המבוהלים. בשלב זה נשמע כריזה במערכת שהורתה לנוסעים לשבת ולהדק חגורות, בזמן שהנוסעים עדיין ניסו להבין מה התרחש.

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