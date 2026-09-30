תיעוד דרמטי נוסף: כך נראו רגעי הצניחה של המטוס באוויר

רגעי צלילת המטוס ( מתוך הטלגרם של עמית סגל )

תיעוד חדש שפורסם כעת (רביעי) מטיסת "פליי דובאי" הציג את רגעי הצניחה הדרמטית של המטוס, שירד כ-4,000 מטר תוך דקה בלבד. בסרטון נראו תגובות הנוסעים הישראלים - שעדיין לא היו מודעים לדרמה, בה טייס המשנה ככל הנראה תקף את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס. צפו בתיעוד הדרמטי:

בפתח הסרטון נשמעת אחת הנוסעות שואלת "מה זה היה? מה קרה? אתם יכולים להסביר לי?". נוסע נוסף השיב לנוסעת המובהלת: "אנחנו לא יודעים, דקה, שנייה".

במקביל, מספר נוסעים עשו את דרכם לקדמת המטוס - תוך כדי שנשמעו צרחות עזות ובכי מהנוסעים המבוהלים. בשלב זה נשמע כריזה במערכת שהורתה לנוסעים לשבת ולהדק חגורות, בזמן שהנוסעים עדיין ניסו להבין מה התרחש.