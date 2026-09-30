מעל 10,000 הגיעו: צעדת הענק בצפון השומרון יצאה לדרך

מעל 10,000 צועדים מטיילים ומשפחות מכל רחבי הארץ משתתפים כעת (רביעי) ב"צעדת השומרון" המסורתית של חול המועד סוכות, שיצאה לדרך מגנים לכדים, היישובים שהוחרבו במסגרת תוכנית ההתנתקות והוקמו השנה מחדש.

אירועי היום נפתחו הבוקר בתפילת הלל חגיגית ביישוב החדש "נועה". לאחר התפילה יצאה צעדת ההמונים מגנים לכדים. אלפי הצועדים עוברים בשעה זו בלב צפון השומרון, בין היישובים שהוקמו מחדש, כחודש בלבד לאחר חזרת המשפחות למקומות שבהם התקיימה התיישבות עד ההתנתקות.

בהמשך היום, עם הגעת הצועדים לכדים, תתקיים במקום עצרת חגיגית בהשתתפות שרים, חברי כנסת, רבנים ואישי ציבור. לאחר העצרת יתקיים מופע של הזמר ביני לנדאו, שיארח את הזמר שיר דוד גדסי.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "החזרה לגנים ולכדים היא רק ההתחלה. לפני 21 שנה עקרו מכאן יישובים, והיום אנחנו מסתכלים קדימה. החזון שלנו הוא לבנות מחדש את צפון השומרון כחבל ארץ חי, פורח ומשגשג, עם אלפי משפחות, יישובים חזקים, מוסדות חינוך, תעסוקה ותשתיות. האלפים שצועדים כאן היום מוכיחים שהחזון הזה הוא לא רק של תושבי השומרון. הציבור הישראלי לא ויתר על צפון השומרון והוא שותף לחזרה אליו. אנחנו חוזרים כדי להישאר, לבנות ולהצמיח כאן דור חדש. אנחנו מנצחים! עם ישראל חוגג בהמוניו את ההתיישבות".

הצעדה והדרך מאובטחות באופן מלא על ידי כוחות צה"ל. חנייה מסודרת הוכשרה בצומת גנים, ומשם מופעלים שאטלים לרווחת המשתתפים. ההגעה לאזור הצעדה דרך מעבר גלבוע.