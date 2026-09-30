לפיד מבהיר: "שום דבר דומה לא הופיע בעדכון הביטחוני"

יאיר לפיד ( ללא )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס כעת (רביעי) לדרמה בטיסת "פליי דובאי" מאיחוד האמירויות לישראל, שביצעה נחיתת חירום בסעודיה אחרי שהנוסעים והצוות השתלטו על הטיסה - זאת לאחר שטייס המשנה תקף את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס. בדבריו לפיד הזכיר את פגישתו אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והבהיר כי אירוע מסוג זה לא הוזכר בעדכון הביטחוני שקיבל.

"מבהיר. שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הבטחוני עם ראש הממשלה אמש" אמר לפיד. "לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז". עוד התייחס לניסיונות של נתניהו לקשר בין האירוע הנוכחי היום לאזהרות שלו אתמול מפני ניסיונות לתקוף את ישראל לפני הבחירות. לדבריו, "כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול - שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון בטחון ישראל. חבורה מופקרת".

כזכור, לפיד נפגש הלילה עם נתניהו קבלת עדכון ביטחוני, בעקבות האזהרה החריגה שהשמיע נתניהו ולפיה קיימים סימנים לכך שאויבי ישראל עלולים לנסות לתקוף את המדינה בתקופה שלפני הבחירות. הפגישה התקיימה לבקשת לפיד, שפנה ללשכת ראש הממשלה לאחר דבריו של נתניהו וביקש להבין את תמונת האיומים ואת ההיערכות לקראת הבחירות.

עם סיום הפגישה הבהיר לפיד כי לא יחשוף את תוכן העדכון הביטחוני שקיבל, אך תקף את האופן שבו נתניהו הציג את האיום לציבור. "איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי", כתב לפיד. "ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מחשבון הטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות".

לפיד הוסיף כי "לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום אזהרה, 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות". לדבריו, מבלי לחשוף את המידע שהוצג בפניו, "צה"ל, שב"כ והמשטרה ערוכים לבחירות ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה".

ראש האופוזיציה גם קשר את הסוגיה למחלוקת סביב גיוס החרדים וטען כי אם נתניהו מודאג מהמצב הביטחוני, עליו לפעול לגיוס "15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל". בנוסף דרש לפיד לכנס פגישה מרובעת בהשתתפותו, נתניהו, ראש השב"כ דוד זיני ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, במטרה לתאם את ההיערכות לקראת יום הבחירות.