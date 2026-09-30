אחרי התקיפה בטיסה: שני הטייסים אושפזו בבית החולים עם פציעות

מטוס פליי דובאי ( שאטרסטוק )

כלי התקשורת בסעודיה עדכנו כעת (רביעי) כי הטייס וטייס המשנה מטיסת "פליי דובאי" שביצעה נחיתת חירום אושפזו כעת בבית החולים כשהם פצועים. בשלב זה לא ניתנו פרטים על נסיבות פציעתם או על מצבם. במקביל, נמל התעופה בטאבוק עדכן כי מתבצעים תיאומים עם חברת "פליי דובאי" להסדיר מטוס לטיסה החלופית של הנוסעים לנתב"ג.

האשפוז מגיע אחרי שעל פי החשד, טייס המשנה תקף את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס. על פי הדיווחים, טייס המשנה החשוד הוא ממוצא עומאני, בעוד שהטייס השני היה מאיחוד האמירויות. עוד דווח כי על המטוס היה צוות נוסף של טייסים, שנסעו כאזרחים כחלק מתרגולת שגרתית - והם אלו שהשתלטו על המטוס וייצבו אותו.

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כאמור, מבדיקה ראשונית עולה חשד לכך שהטייס ניסה להתאבד ולרסק איתו את המטוס, ובישראל מעריכים כי יתכן שמדובר באירוע טרור אמיתי. על פי הדיווחים, טייס המשנה החל לדקור פעמים רבות את הטייס הראשי. ברגע שהחל האירוע, אנשי צוות ונוסעים רבים הצליחו לפרוץ את דלת הקוקפיט ולהשתלט על המחבל.

בכיר ישראלי טוען כי "נמנע אסון כבד ביותר. טייס המשנה נחקר כעת, גוברות האינדיקציות כי רצה להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים". עוד נמסר מהבכיר כי "טייס אחד דקר את השני ומנסה לעשות 9/11. או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס מתחיל בצלילה. יש שם עוד צוות של טייסים שמשתלטים על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס. נמנע אסון דרמטי".